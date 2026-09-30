کردپرس
حزب دمکرات کردستان از نخست‌وزیر عراق خواست حادثه پردی را بررسی کند
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ۱۵:۳۶ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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حزب دمکرات کردستان از نخست‌وزیر عراق خواست حادثه پردی را بررسی کند

دفتر هماهنگی حزب دمکرات کردستان در کرکوک و گرمیان-خانقین ضمن درخواست برای بررسی بی طرفانه حادثه پردی تأکید کرد که حفاظت از جان غیرنظامیان باید در اولویت نیروهای امنیتی باشد و در جریان عملیات علیه تروریسم، شهروندان غیرنظامی باید از تروریست‌ها تفکیک شوند.

به گزارش کردپرس، دفتر هماهنگی حزب دمکرات کردستان در استان کرکوک و گرمیان-خانقین، در بیانیه‌ای ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های «محمد هیمن» و «مراد زانا»، خواستار تشکیل فوری کمیته‌ای ویژه و بی‌طرف برای بررسی دلایل و ابعاد حادثه اخیر شهرک پردی شد.

در این بیانیه آمده است که حفاظت از جان غیرنظامیان باید از وظایف اصلی نیروهای امنیتی باشد و این نیروها باید با بالاترین سطح مسئولیت‌پذیری و دقت، وظایف خود را انجام دهند.

حزب دمکرات تأکید کرده است که در هرگونه عملیات یا درگیری علیه تروریسم، باید غیرنظامیان از تروریست‌ها تفکیک شوند و جان شهروندان حفظ شود.

این حزب از علی زیدی، نخست‌وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح، خواسته است کمیته‌ای ویژه و عادلانه برای تحقیق درباره «دلایل و واقعیت‌های» حادثه پردی تشکیل دهد تا نتایج تحقیقات برای افکار عمومی اعلام و اقدامات قانونی علیه افراد مقصر اتخاذ شود.

در پایان این بیانیه، حزب دمکرات کردستان کشته شدن محمد هیمن و مراد زانا را تسلیت گفته و با خانواده‌های آنان ابراز همدردی کرده است.

این بیانیه پس از درگیری میان نیروهای داعش و نیروهای ارتش عراق در منطقه پردی در استان کرکوک صادر شد؛ درگیری‌ای که به کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان انجامید. در این حادثه، محمد هیمن و مراد زانا، دو جوان کرد، جان خود را از دست دادند. پیش از این نیز اتحادیه میهنی کردستان خواستار بررسی جدی این حادثه شده و تأکید کرده بود که نباید میان تروریسم و غیرنظامیان خلط شود.

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