حزب دمکرات کردستان از نخستوزیر عراق خواست حادثه پردی را بررسی کند
به گزارش کردپرس، دفتر هماهنگی حزب دمکرات کردستان در استان کرکوک و گرمیان-خانقین، در بیانیهای ضمن ابراز همدردی با خانوادههای «محمد هیمن» و «مراد زانا»، خواستار تشکیل فوری کمیتهای ویژه و بیطرف برای بررسی دلایل و ابعاد حادثه اخیر شهرک پردی شد.
در این بیانیه آمده است که حفاظت از جان غیرنظامیان باید از وظایف اصلی نیروهای امنیتی باشد و این نیروها باید با بالاترین سطح مسئولیتپذیری و دقت، وظایف خود را انجام دهند.
حزب دمکرات تأکید کرده است که در هرگونه عملیات یا درگیری علیه تروریسم، باید غیرنظامیان از تروریستها تفکیک شوند و جان شهروندان حفظ شود.
این حزب از علی زیدی، نخستوزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح، خواسته است کمیتهای ویژه و عادلانه برای تحقیق درباره «دلایل و واقعیتهای» حادثه پردی تشکیل دهد تا نتایج تحقیقات برای افکار عمومی اعلام و اقدامات قانونی علیه افراد مقصر اتخاذ شود.
در پایان این بیانیه، حزب دمکرات کردستان کشته شدن محمد هیمن و مراد زانا را تسلیت گفته و با خانوادههای آنان ابراز همدردی کرده است.
این بیانیه پس از درگیری میان نیروهای داعش و نیروهای ارتش عراق در منطقه پردی در استان کرکوک صادر شد؛ درگیریای که به کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان انجامید. در این حادثه، محمد هیمن و مراد زانا، دو جوان کرد، جان خود را از دست دادند. پیش از این نیز اتحادیه میهنی کردستان خواستار بررسی جدی این حادثه شده و تأکید کرده بود که نباید میان تروریسم و غیرنظامیان خلط شود.
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