حزب دمکرات: پیشنهاد «جنبش نسل نو» برای تشکیل دولت بدون اتحادیه میهنی را نپذیرفتیم

به گزارش کردپرس، علی حسین، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، در یک کنفرانس خبری گفت «جنبش نسل نو» حدود یک ماه پیش با حزب دمکرات تماس گرفته و آمادگی خود را برای تشکیل دولت مشترک بدون حضور اتحادیه میهنی اعلام کرده بود.

او افزود حزب دمکرات با این پیشنهاد موافقت نکرده است، زیرا به گفته وی، این حزب خواهان تشکیل دولت بدون اتحادیه میهنی نیست و حزب دمکرات و اتحادیه میهنی را مکمل یکدیگر می‌داند.

علی حسین همچنین درباره دلیل دیگری برای نپذیرفتن این پیشنهاد گفت: «از آنجا که کاک شاسوار در زندان بود، نمی‌خواستیم در زندان با او به توافق برسیم.»

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تشکیل کابینه جدید اقلیم کردستان همچنان به توافق میان احزاب اصلی سیاسی و تعیین تکلیف روابط میان حزب دمکرات، اتحادیه میهنی و دیگر جریان‌های پارلمانی وابسته است.