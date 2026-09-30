علی باپیر خواستار نشست فوری احزاب و جریانهای سیاسی اقلیم کردستان شد
بە گزارش کردپرس علی باپیر، رئیس جماعت عدالت کردستان، بیانیهای منتشر کرد و در آن خطاب به مردم اقلیم کردستان و احزاب و جریانهای سیاسی نوشت:
مردم اقلیم کردستان، احزاب و جریانهای سیاسی؛
اکنون وضعیت سیاسی و پیچیدگیهای جهان، منطقه خاورمیانه و داخل عراق به مرحلهای خطرناک رسیده و پیامدهای آن سراسر جهان و منطقه را دربرگرفته است. شاهدیم که دولتها در پی تأمین منافع خود هستند و میکوشند با تکیه بر ائتلافها و توافقهای مختلف، از موجودیت خود حفاظت کنند.
اگر به کشورهای همسایه عراق نگاه کنیم، میبینیم که همه آنها، با وجود برخورداری از قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی و موقعیت جغرافیایی، به دلیل خطرات این مرحله در سیاستهای خود بازنگری کردهاند و در تلاش هستند تا چگونه در کنار یکدیگر قرار بگیرند و از منافع مشترک خود حفاظت کنند.
بدون تردید، وضعیت سیاسی عراق و اقلیم کردستان نیز پس از خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا از امروز، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، وارد مرحلهای جدید خواهد شد و مشخص نیست تحولات در این مرحله به کجا خواهد انجامید. اما روشن است که شرایط این مرحله، مجموعهای از اقدامات را از نیروها و جریانهای سیاسی اقلیم میطلبد؛ دستکم اینکه برای امروز و آینده خود از تجربه و اقدامات کشورهای دیگر استفاده کنیم.
از اینرو، از همه احزاب سیاسی میخواهم مسئولانه رفتار کنند، منافع عمومی اقلیم را بر هر هدف دیگری مقدم بدانند و اختلافات داخلی را کنار گذاشته و مسائل سرنوشتساز را در نظر بگیرند.
بر همین اساس، ضروری میدانم پیشنهاد برگزاری نشستی فوری با حضور همه نیروها و جریانهای سیاسی را مطرح کنم تا بتوانیم در این نشست، خطوط کلی اقدامات آینده خود را در راستای وحدت و موضع مشترک ترسیم کنیم. این نشست میتواند نقطه آغاز آمادگی برای رویارویی با پیامدهای پیچیدگیهای منطقه در آغاز یک مرحله جدید باشد.
پیشنهاد میکنم در این نشست، بهجز ترسیم خطوط کلی کار و اقدامات آینده در مسیر وحدت و یکپارچگی، هیچ موضوع دیگری مورد بحث و بررسی قرار نگیرد.
شاد و پیروز باشید.
برادر دلسوزتان
علی باپیر
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶
۱۹ ربیعالثانی ۱۴۴۸
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