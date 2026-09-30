در پی تشدید اختلافات میان وزارت دارایی اقلیم و اداره سلیمانیه

آوات شیخ جناب، وزیر دارایی اقلیم کردستان، در پی آنچه یک منبع نزدیک به وزارت دارایی «مداخلات، تهدیدها و فشارهای حزبی» بر کارکنان و مسئولان این وزارتخانه در محدوده سلیمانیه عنوان کرده، استعفای خود را ارائه کرده است.

به گزارش کردپرس، آوات شیخ جناب، وزیر دارایی اقلیم کردستان، در پی تشدید اختلافات میان وزارت دارایی اقلیم و اداره سلیمانیه از سمت خود استعفا کرده است.

منابع نزدیک به وزارت دارایی اقلیم به «درەو» گفته‌اند که فشارها و مداخلات حزبی علیه کارکنان و مسئولان وزارت دارایی در محدوده سلیمانیه، از عوامل اصلی تصمیم وزیر دارایی برای ارائه استعفای خود بوده است.

بر اساس این گزارش، اختلاف میان وزارت دارایی اقلیم کردستان و اداره سلیمانیه طی روزهای اخیر تشدید شده و یکی از محورهای اصلی آن به بازداشت مدیر املاک دولتی سلیمانیه مربوط می‌شود.

این مقام بیش از یک هفته است که از سوی دادگاه تحقیق پاکدستی بازداشت شده است. بر اساس ادعای منبع نزدیک به وزارت دارایی، دادگاه چندین بار درخواست تغییر این مدیر را مطرح کرده، اما تاکنون اتهامی علیه وی اثبات نشده است.

این منبع همچنین مدعی شده است که بازداشت مدیر املاک دولتی سلیمانیه بدون هماهنگی و مشورت با وزارت دارایی انجام شده؛ موضوعی که به گفته این منبع، با توجه به جایگاه اداری این فرد و حساسیت مسئولیت وی، موجب افزایش اختلافات میان دو طرف شده است.

آوات شیخ جناب از سهم جنبش تغییر در کابینه اقلیم کردستان، از ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۹ به‌عنوان وزیر دارایی اقلیم کردستان فعالیت می‌کند.

تا زمان انتشار این خبر، موضع رسمی وزارت دارایی اقلیم کردستان یا اداره سلیمانیه درباره استعفای آوات شیخ جناب و دلایل مطرح‌شده برای آن منتشر نشده است.