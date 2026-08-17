سخنگوی وزارت خارجه ایران: خبر نشست محرمانه ایران و آمریکا در اربیل و میانجیگری بارزانی ساختگی است

به گزارش کردپرس، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ در نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های منتشرشده پیرامون برگزاری یک نشست محرمانه میان ایران و آمریکا در اربیل، این گزارش‌ها را رد کرد.

پیشتر شبکه روداو مدعی شده بود که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در روند تماس‌ها میان ایران و آمریکا نقش میانجی ایفا کرده و نشستی میان دو طرف در اربیل برگزار شده است.

بقائی در پاسخ به این بخش از پرسش خبرنگار درباره صحت خبر نشست محرمانه ایران و آمریکا در اربیل، گفت: «(مورد) دوم که ساختگی است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین درباره ادعای ارتباط غیررسمی سپاه پاسداران با تیم مذاکره‌کننده ایران از طریق کانالی در اقلیم کردستان عراق، این گزارش را بخشی از تلاش‌های رسانه‌ای برای ایجاد اختلاف میان ارکان تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی ایران دانست و تأکید کرد تیم مذاکره‌کننده مورد اعتماد همه ارکان نظام، از جمله بخش‌های دفاعی کشور، است.

بقائی در این باره اظهار کرد: «مجدد شگردهای رسانه‌ای، شگردهای روانی است برای القای اختلاف بین ارکان تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران و تردید نکنید، این از روی استیصال است.»

وی افزود: «در این شش ماه به‌خوبی نشان داده شد که انسجام و همدلی بین بخش‌های ذی‌صلاح در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوع صلح و جنگ بی‌سابقه است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین تأکید کرد: «هیئت مذاکره‌کننده، الحمدالله، مورد اعتماد کامل همه ارکان نظام، از جمله بخش‌های دفاعی کشور، هستند. از این جهت خدا را شاکریم و قطعاً هر تصمیمی که اتخاذ شود، از جمله در رابطه با مذاکره و گفت‌وگو، حتماً با لحاظ دیدگاه‌ها و ملاحظات همه بخش‌های نظام صورت می‌گیرد.»

بقائی در ادامه گفت: «در جمهوری اسلامی ایران ثابت شد که تصمیم‌گیری، یک تصمیم‌گیری نهادی است و نهادها هستند که با در نظر گرفتن همه ملاحظات، همه مباحث مرتبط با هر موضوع سیاست خارجی، بهترین تصمیم را اتخاذ می‌کنند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیشتر گزارش‌هایی درباره نقش احتمالی نچیروان بارزانی در میانجیگری میان ایران و آمریکا و برگزاری دیداری محرمانه در اربیل منتشر شده بود؛ ادعاهایی که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اکنون صراحتاً برگزاری چنین نشستی را رد کرده است.

بر اساس موضع اعلام‌شده از سوی وزارت امور خارجه ایران، میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن از مسیرهای دیگری دنبال شده و قطر و پاکستان به‌عنوان کانال‌های شناخته‌شده این ارتباط مطرح هستند.