وضعیت نیروهای کرد پس از خروج آمریکا

سرویس جهان- شبکه الجزیره با بررسی وضعیت نیروهای پیشمرگه پس از پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، وحدت اعلام‌شده میان نیروهای کرد را گامی مهم برای ایجاد یک نیروی نظامی واحد دانست، اما تأکید کرد تداوم ساختارهای سیاسی و جغرافیایی جداگانه حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی همچنان یکپارچگی کامل پیشمرگه‌ها را با چالش مواجه می‌کند.

به گزارش کردپرس، شبکه الجزیره در گزارشی با بررسی وضعیت نیروهای پیشمرگه پس از پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، اعلام وحدت نیروهای کرد را گامی مهم برای ایجاد یک نیروی نظامی واحد دانست، اما تأکید کرد که تداوم ساختارهای سیاسی و جغرافیایی جداگانه حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی می‌تواند همچنان مانعی جدی بر سر راه یکپارچگی کامل پیشمرگه‌ها باشد.

به گزارش شبکه الجزیره، خروج نیروهای آمریکایی و سایر اعضای ائتلاف بین‌المللی از عراق در حالی انجام شده است که اقلیم کردستان طی سال‌های گذشته برای مقابله با داعش و تأمین امنیت خود به حمایت نظامی آمریکا و ائتلاف متکی بوده است. پایان مأموریت عملیات عزم راسخ در ۳۰ سپتامبر، اکنون نیروهای کرد را وارد مرحله‌ای تازه کرده است که در آن باید بخش بیشتری از مسئولیت امنیتی خود را بدون حضور مستقیم نیروهای خارجی بر عهده بگیرند.

الجزیره به مراسم ۲۱ سپتامبر در اربیل اشاره کرده و نوشته است که دولت اقلیم کردستان در آستانه خروج ائتلاف، از ادغام نیروهای وابسته به حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی در یک ساختار نظامی واحد خبر داد. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در این مراسم تأکید کرد که کردستان به «یک نیرو، یک وزارتخانه و یک فرماندهی» نیاز دارد و پیشمرگه‌ها باید به نیرویی ملی و فارغ از مداخله و اختلافات حزبی تبدیل شوند.

با این حال، گزارش الجزیره تأکید می‌کند که اعلام وحدت پایان این روند نیست. زیدون الکینانی، تحلیلگر سیاسی و مدیر مؤسسه «چشم‌اندازهای عرب» در دوحه، گفت کاهش نقش ساختارهای حزبی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در نیروهای پیشمرگه می‌تواند به ثبات عراق و جایگاه حقوقی اربیل در برابر بغداد کمک کند، اما آزمون اصلی این است که این وحدت با وجود تداوم دو فرماندهی جغرافیایی متفاوت، تا چه اندازه دوام خواهد آورد.

جبار یاور، سپهبد بازنشسته و دبیرکل پیشین وزارت پیشمرگه، نیز به الجزیره گفت اختلافات سیاسی میان دو حزب، از جمله درباره اداره اقلیم و روابط با بغداد، در صورت باقی ماندن نیروهای نظامی تحت نفوذ احزاب می‌تواند به نهادهای نظامی نیز سرایت کند.

در بخش دیگری از گزارش، وزارت پیشمرگه بر آمادگی نیروهای خود برای دوره پس از خروج ائتلاف تأکید کرده است. عثمان محمد، سخنگوی این وزارتخانه، گفت پیشمرگه‌ها همواره در وضعیت آماده‌باش کامل قرار داشته‌اند و با وجود امکانات محدود، در سال ۲۰۱۴ در برابر داعش ایستادگی کرده‌اند. او همچنین بر هماهنگی میان پیشمرگه‌ها و نیروهای امنیتی دولت فدرال عراق تأکید کرد و گفت این همکاری پس از پایان مأموریت ائتلاف اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

با این حال، محمد صالح، پژوهشگر ارشد مؤسسه تحقیقات سیاست خارجی آمریکا، به الجزیره گفت خروج آمریکا نگرانی و ابهام قابل توجهی را در میان کردها ایجاد کرده است. به گفته او، آمریکا طی سه دهه گذشته یکی از تضمین‌کنندگان اصلی امنیت اقلیم کردستان بوده و اکنون این پرسش مطرح است که خروج نیروهای آمریکایی چه معنایی برای تعهد واشنگتن به امنیت اقلیم خواهد داشت.

الجزیره همچنین به خروج سامانه‌های مهم پدافند هوایی آمریکا از عراق اشاره کرده و آن را یکی از نگرانی‌های اصلی اربیل دانسته است؛ به‌ویژه در شرایطی که اقلیم کردستان در ماه‌های اخیر هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است.

در حوزه روابط اربیل و بغداد نیز گزارش الجزیره از تلاش اقلیم کردستان برای حفظ همکاری با دولت فدرال در چارچوب نظام فدرالی عراق خبر می‌دهد. مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان و رئیس پیشین اقلیم، یک روز پس از خروج ائتلاف بر وجود هماهنگی «بسیار قوی» با دولت فدرال برای مقابله با هرگونه تهدید، چه از سوی داعش و چه گروه‌های دیگر، تأکید کرد.

به نوشته الجزیره، بارزانی همچنین از تلاش‌های بغداد برای مبارزه با فساد، خلع سلاح گروه‌های مسلح و حل اختلافات باقی‌مانده با اقلیم کردستان در چارچوب قانون اساسی حمایت کرده است.

الجزیره در پایانگ گزارش خود می‌نویسد خروج نیروهای خارجی می‌تواند زمینه را برای تقویت فدرالیسم و افزایش مسئولیت نیروهای عراقی فراهم کند، اما تحقق این هدف به جایگزین شدن گفت‌وگو و قانون به جای زور و همچنین حفظ هماهنگی میان بغداد و اربیل بستگی خواهد داشت.