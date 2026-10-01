خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای9مهر خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ ۱۹:۵۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای9مهر خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای9مهرمنتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی آمریکا ممنوعیت صدور تجهیزات نظامی به سوریه را لغو کرد خبر بعدی جشنواره انگور سیاه میرآباد با نام «ڕەزبەر» برگزار شد
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