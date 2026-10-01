گزارش از گرانی دارو در اقلیم کردستان در مقایسه با عراق

بر اساس این گزارش، بخش تحقیقات و پیگیری جنبش موضع‌ میهنی، قیمت ۷۰ نوع دارو را که از یک نوع، تولید یک کارخانه و متعلق به یک شرکت بوده‌اند، در اقلیم کردستان و سایر شهرهای عراق مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده است که قیمت دارو در اقلیم کردستان به‌مراتب گران‌تر است.

جنبش موضع‌ درباره علت گرانی دارو در اقلیم کردستان اعلام کرده است: «دلیل آن طمع و فساد شرکت‌های حزب دمکرات و اتحادیه میهنی است.»

این جریان همچنین مدعی شده است که علاوه بر گمرک، هزینه‌های مربوط به بازرسی، مجوز، کیفیت و برچسب‌گذاری نیز بر قیمت دارو افزوده می‌شود و حتی در گذرگاه‌های مرزی ۷ درصد از قیمت دارو به‌عنوان هزینه اضافی دریافت می‌شود؛ موضوعی که به گفته این جریان، سالانه میلیون‌ها دلار هزینه بر بیماران تحمیل می‌کند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که سازمان «آران» نیز در گزارشی تحقیقی که ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ درباره بخش بهداشت و حمایت مالی «صندوق ملی دموکراسی» منتشر کرده، از وجود بحران شدید دارو در اقلیم کردستان خبر داده است.

بر اساس این گزارش، ۹۶ درصد شهروندانی که به مراکز درمانی، اعم از دولتی و خصوصی، مراجعه می‌کنند، داروی خود را از بازار خارج از مراکز درمانی تهیه می‌کنند و تنها ۴ درصد شهروندان داروی خود را از بخش دولتی دریافت می‌کنند.