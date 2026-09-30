مسرور بارزانی: ارتش عراق و پیشمرگه آماده مقابله با هرگونه تهدید هستند

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، همزمان با پایان مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی در عراق، ضمن قدردانی از نقش این ائتلاف در مقابله با داعش، بر آمادگی نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی تأکید کرد. متن

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، همزمان با پایان مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی در عراق، از نقش این ائتلاف در مقابله با داعش و حمایت از نیروهای عراقی و پیشمرگه قدردانی کرد.

مسرور بارزانی تأکید کرد که نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی علیه اقلیم کردستان، آمادگی کامل دارند.

وی همچنین با اشاره به همکاری ۱۲ ساله با ائتلاف بین‌المللی، از حمایت‌های این ائتلاف در جریان جنگ علیه داعش و کمک به نیروهای پیشمرگه قدردانی کرد و بر اهمیت نقش این نیروها در مقابله با تهدیدهای امنیتی تأکید داشت.

این اظهارات در مراسم آغاز عملیات اجرایی سه پروژه شرکت تویوتا در اربیل مطرح شد؛ پروژه‌هایی که شامل مرکز قطعات یدکی، توسعه مرکز بازرسی پیش از تحویل خودرو و پروژه «اربیل موتور سیتی» است.