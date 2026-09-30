بارزانی: هماهنگی خوبی با دولت فدرال برای مقابله با هر تهدیدی داریم

هم‌زمان با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق و اقلیم کردستان

مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، در پی پایان مأموریت نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق و اقلیم کردستان، با تأکید بر ادامه هماهنگی میان اقلیم و دولت فدرال، اعلام کرد که اقلیم کردستان برای مقابله با هرگونه تهدید و خطر امنیتی آمادگی دارد.

به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی امروز چهارشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، هم‌زمان با پایان رسمی مأموریت نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق و اقلیم کردستان، در بیانیه‌ای درباره خروج نیروهای ائتلاف از عراق و پیامدهای آن اظهارنظر کرد.

بارزانی با اشاره به توافق میان دولت فدرال عراق و نیروهای ائتلاف بین‌المللی، گفت که امروز آخرین روز مأموریت نیروهای ائتلاف در عراق و اقلیم کردستان است و این نیروها طی سال‌های گذشته در مبارزه با تروریسم، بازگرداندن ثبات و تقویت توان نیروهای عراقی و پیشمرگه نقش داشته‌اند.

وی با قدردانی از نیروهای ائتلاف و قربانیانی که در جریان مبارزه با داعش داده‌اند، تأکید کرد که پس از پایان مأموریت ائتلاف، مسئولیت دولت عراق و اقلیم کردستان است که متناسب با شرایط و با هدف حفظ ثبات، برای ادامه همکاری‌های امنیتی با کشورهای عضو ائتلاف توافق‌های دوجانبه برقرار کنند.

اطمینان بارزانی به هماهنگی اربیل و بغداد

رئیس حزب دمکرات کردستان در بخش دیگری از بیانیه خود به نگرانی‌ها درباره آینده اقلیم کردستان پس از خروج نیروهای آمریکایی پرداخت و گفت برخی افراد از روی نگرانی و برخی نیز بر اساس برداشت‌های نادرست تصور می‌کنند که با خروج نیروهای ائتلاف، اقلیم کردستان در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

بارزانی در این باره گفت: «هماهنگی بسیار خوبی با دولت فدرال عراق برای مقابله با هر نوع تهدید و خطری وجود دارد؛ خواه این تهدید با نام داعش باشد یا هر نام دیگری.»

وی همچنین تأکید کرد هر طرفی که تصور کند می‌تواند ثبات اقلیم کردستان را تهدید یا به آن آسیب وارد کند، باید بداند که نیروهای پیشمرگه برای دفاع از مردم و خاک اقلیم آمادگی دارند.

بارزانی نیروهای پیشمرگه را بخشی از ساختار دفاعی اقلیم دانست و گفت این نیروها در هماهنگی کامل با نیروهای دولت فدرال عراق برای دفاع، حفظ ثبات کشور و مقابله با تهدیدهای امنیتی آمادگی دارند.

خروج ائتلاف و مرحله جدید روابط امنیتی

اظهارات بارزانی در حالی مطرح می‌شود که وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان نیز دو روز پیش، ضمن قدردانی از حمایت‌های آمریکا و ائتلاف، نسبت به خروج نیروهای آمریکایی در شرایط بی‌ثبات امنیتی منطقه ابراز نگرانی کرده بود.

وزارت پیشمرگه اعلام کرده بود که خروج آمریکا بدون ایجاد یک سامانه دفاعی جایگزین، به‌ویژه در شرایطی که اقلیم طی ماه‌های اخیر با بیش از هزار حمله پهپادی و موشکی مواجه شده، موجب نگرانی است. این وزارتخانه در عین حال تأکید کرده بود که حریم هوایی اقلیم بخشی از حریم هوایی عراق است و مسئولیت حفاظت از آن بر عهده دولت فدرال قرار دارد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده میان بغداد و واشنگتن، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ آخرین مهلت پایان مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی در عراق تعیین شده بود و پس از آن، روابط امنیتی بغداد و واشنگتن وارد مرحله همکاری دوجانبه خواهد شد.

در همین چارچوب، مسعود بارزانی تأکید کرده است که پایان مأموریت نظامی ائتلاف به معنای پایان همکاری‌های امنیتی نیست و دولت عراق و اقلیم کردستان می‌توانند برای حفظ ثبات و مقابله با تهدیدهای احتمالی، همکاری‌های دوجانبه با کشورهای عضو ائتلاف را ادامه دهند.

بک‌گراند:

خروج نیروهای آمریکایی و ائتلاف از عراق پس از بیش از یک دهه عملیات علیه داعش، مرحله جدیدی را در ساختار امنیتی این کشور رقم زده است. آخرین نیروهای آمریکایی امروز عراق را ترک کردند و پایگاه اربیل نیز در شمار آخرین نقاط خروج نیروهای آمریکا قرار داشت. هم‌زمان، درباره توان نیروهای عراقی و پیشمرگه برای حفظ امنیت پس از خروج نیروهای خارجی، بحث‌هایی در میان مقام‌ها و کارشناسان مطرح شده است.