آمریکا ممنوعیت صدور تجهیزات نظامی به سوریه را لغو کرد

سرویس سوریه - وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که سوریه را از فهرست کشورهایی که مشمول محدودیت صدور تجهیزات نظامی و خدمات دفاعی هستند، خارج کرده و امکان صدور مجوز برای تأمین برخی تجهیزات و خدمات نظامی به سوریه را بررسی خواهد کرد.

به گزارش کردپرس، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه ۳۰ سپتامبر اعلام کرد محدودیت‌های مربوط به تأمین و صدور محصولات نظامی به سوریه را لغو کرده است.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است: «سوریه از فهرست کشورهایی که تحت سیاست ممنوعیت صدور مجوزها و مجوزهای مورد نیاز برای صادرات برخی تجهیزات نظامی و خدمات دفاعی قرار دارند، خارج شده است.»

بر اساس این بیانیه، دولت آمریکا از این پس امکان صدور مجوز برای صادرات برخی تجهیزات و خدمات دفاعی به سوریه را بررسی خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد تغییرات اعمال‌شده در این فهرست از اول اکتبر اجرایی خواهد شد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که آمریکا در اواخر ماه آگوست نیز از خارج کردن سوریه از فهرست «کشورهای حامی تروریسم» خبر داده بود.

رفع محدودیت‌های مربوط به صادرات تجهیزات نظامی می‌تواند زمینه بررسی درخواست‌های مربوط به صادرات برخی تجهیزات و خدمات دفاعی به سوریه را فراهم کند، هرچند اجرای هرگونه صادرات همچنان به روند صدور مجوز از سوی دولت آمریکا بستگی خواهد داشت.