شب تاریخی آمداسپور در سوپرلیگ؛ سه گل، صدرنشینی و جشنی با ۳۵ هزار تماشاگر + فیلم

به گزارش کردپرس، شهر دیاربکر در روز نخستین حضور آمداسپور در سوپرلیگ حال‌وهوایی شبیه به کارناوال داشت. هواداران از نخستین ساعات صبح با پیراهن‌ها و پرچم‌های تیم در خیابان‌های شهر حضور یافتند و گروه‌هایی نیز از شرناخ، ماردین، باتمان، ایغدیر، اورفا و دیگر شهرها خود را به ورزشگاه رساندند.

نزدیک به ۳۵ هزار تماشاگر سکوهای ورزشگاه را پر کردند. گروه‌های مختلف هواداری نیز برای نخستین‌بار در پشت دروازه جنوبی کنار یکدیگر قرار گرفتند و از آغاز تا پایان مسابقه به تشویق تیم پرداختند.

بااین‌حال، آنچه در زمین رخ داد، دو نیمه کاملاً متفاوت برای آمداسپور رقم زد: نیمه نخست با بازی محتاطانه، پراشتباه و دور از انتظار و نیمه دوم با سه گل، افزایش سرعت و برتری کامل میزبان.

نیمه نخست؛ آمداسپور هنوز از فضای لیگ دسته اول خارج نشده بود

آمداسپور مسابقه را با نمایشی کند و ناهماهنگ آغاز کرد. فاصله میان خط دفاع و حمله، اشتباه‌های متعدد در پاس‌کاری، ضعف بدنی و دویدن‌های بدون توپ و بی‌نتیجه، موجب شد میزبان در ۴۵ دقیقه نخست نتواند خطری جدی روی دروازه ارزروم‌اسپور ایجاد کند.

بازی در نیمه نخست بیشتر به جدالی در میانه میدان شباهت داشت و هیچ‌یک از دو تیم شوتی در چارچوب ثبت نکردند. آمداسپور باوجود برخورداری از حمایت پرشور تماشاگران نتوانست ریتم موردنظر خود را پیدا کند؛ در مقابل، ارزروم‌اسپور با چند پاس ساده توپ را به زمین میزبان انتقال می‌داد، هرچند این تیم نیز توانایی خلق موقعیت جدی نداشت.

آماده‌نبودن کامل ارزروم‌اسپور یکی از امتیازهای آمداسپور در این مسابقه بود. تیم مهمان نخستین شوت در چارچوب خود را تازه در دقیقه ۸۴ و با ضربه‌ای کم‌قدرت ثبت کرد.

انتقاد از انتخاب ترکیب و آرایش سه‌دفاعه

یکی از تصمیم‌های بحث‌برانگیز بشنیک هاسی، سرمربی آمداسپور، حضور امبایه دیانی در ترکیب اصلی بود. دیانی بخش مهمی از تمرینات تابستانی را از دست داده و در اردوی نخست پیش‌فصل نیز حضور نداشت.

هاسی مسابقه را با دو مهاجم، گیفت اوربان و دیانی، آغاز کرد؛ اما این دو بازیکن در نیمه نخست هماهنگی لازم را نداشتند و نتوانستند در خط حمله مؤثر ظاهر شوند.

استفاده از آرایش سه‌دفاعه همچنین توانایی هجومی یارا سور را محدود کرد. سور ناچار بود بارها برای کمک به خط دفاعی عقب‌نشینی کند و در نیمه نخست تنها یک‌بار توانست به محوطه جریمه نفوذ کند؛ حرکتی که آن هم با ارسالی بی‌اثر پایان یافت.

شماری از بازیکنان جدید نیز تنها پس از یک یا دو جلسه تمرین با تیم در ترکیب قرار گرفته بودند. این مسئله در کمبود هماهنگی و آمادگی جسمانی بازیکنان به‌وضوح دیده می‌شد. نبود بازیکنی که بتواند توپ را به‌صورت عمودی و سریع پیش ببرد، بازی آمداسپور را در نیمه نخست به گردش بی‌حاصل توپ در میانه میدان محدود کرد.

دیا صبا نخستین گل تاریخ آمداسپور در سوپرلیگ را به ثمر رساند

آمداسپور نیمه دوم را بدون تغییر در ترکیب آغاز کرد، اما در دقیقه ۵۳ جریان مسابقه تغییر یافت. دیا صبا پاس بلند و دقیق دلووا را با مهارتی چشمگیر کنترل کرد، با یک حرکت دروازه‌بان و دو مدافع حریف را از پیش رو برداشت و با ضربه‌ای فنی توپ را وارد دروازه کرد.

این گل، نخستین گل تاریخ آمداسپور در سوپرلیگ ترکیه بود و نام دیا صبا را در تاریخ باشگاه ثبت کرد.

پس از گل نخست، آمداسپور اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا کرد و با جسارت و سرعت بالاتری به بازی ادامه داد. شور هواداران نیز افزایش یافت و فشار میزبان بر خط دفاعی ارزروم‌اسپور بیشتر شد.

دیا صبا در دقیقه ۶۲ دومین گل خود و آمداسپور را به ثمر رساند. پس از این گل، مقاومت تیم مهمان فرو ریخت و حملات آمداسپور یکی پس از دیگری روی دروازه حریف شکل گرفت.

ورود ساموئل باله و تغییر چهره خط حمله

نخستین تعویض‌های آمداسپور در دقیقه ۶۵ انجام شد. دیانی از زمین خارج شد و ساموئل باله با پیراهن شماره ۱۰ وارد میدان شد. با ورود او، آمداسپور بازی را به زمین حریف انتقال داد و برتری آشکاری به دست آورد.

باله در مدت حضور خود سرعت، توانایی دریبل‌زنی و هوش بازی‌اش را به نمایش گذاشت. حرکت‌های مستقیم او به‌سوی دروازه حریف، همان ویژگی‌ای بود که در نیمه نخست در ترکیب آمداسپور دیده نمی‌شد.

او اندکی پس از ورود به زمین، در شکل‌گیری گل سوم نقش داشت و یک پاس گل تماشایی ارسال کرد. گوکهان گول در دقیقه ۷۰ این فرصت را به گل تبدیل کرد تا نتیجه سه بر صفر شود.

خروج دیانی همچنین زمینه هماهنگی بیشتر میان دیا صبا و گیفت اوربان را فراهم کرد؛ هماهنگی‌ای که می‌تواند برای مسابقات آینده امیدبخش باشد.

دیدار در نهایت با پیروزی سه بر صفر آمداسپور به پایان رسید. بازیکنان پس از مسابقه همراه هواداران شادی معروف «سه‌گانه» را اجرا کردند و نخستین پیروزی و صدرنشینی خود در سوپرلیگ را جشن گرفتند.

نقاط ضعفی که پیروزی سه‌گله نباید پنهان کند

باوجود نتیجه قاطع، عملکرد آمداسپور در نیمه نخست پرسش‌هایی را درباره میزان آمادگی این تیم برای ادامه فصل به وجود آورد. ضعف در هماهنگی خطوط، کمبود آمادگی جسمانی برخی بازیکنان و ناکارآمدی آرایش سه‌دفاعه از مشکلات مشهود تیم بود.

آمداسپور در ضربات ایستگاهی نیز نتوانست خطر مؤثری ایجاد کند. ضربات آزاد و کرنرهای تیم به موقعیت جدی منجر نشدند؛ ضعفی که مقابل تیم‌های دارای دفاع بسته می‌تواند برای آمداسپور دردسرساز شود.

کادر فنی باید درباره ادامه استفاده هم‌زمان از اوربان و دیانی و همچنین آرایش سه‌دفاعه بازنگری کند. تیم برای ماندگاری در سوپرلیگ و رقابت در رتبه‌های بالاتر نیز به تقویت برخی پست‌ها و جذب بازیکنان جدید نیاز دارد.

دیدار هفته آینده در زمین قوجائلی‌اسپور می‌تواند آزمون جدی‌تری برای سنجش آمادگی واقعی آمداسپور باشد.

حضور مقام‌های سیاسی و ورزشی در ورزشگاه

عثمان آشکین باک، وزیر ورزش و جوانان ترکیه، مصطفی چیفتچی، وزیر کشور و ابراهیم حاجی‌عثمان‌اوغلو، رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه، مسابقه آمداسپور و ارزروم‌اسپور را از جایگاه ویژه تماشا کردند.

چیغدم قلیچ‌گون اوچار و کسکین بایندر، رؤسای مشترک حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، مراد زورلواغلو، استاندار دیاربکر و شماری از نمایندگان پارلمان نیز در ورزشگاه حضور داشتند.

تنش محدود روی سکوها و واکنش هواداران آمداسپور

براساس گزارش‌های منتشرشده از ورزشگاه، گروهی از هواداران ارزروم‌اسپور در جایگاه میهمان شعارها و توهین‌هایی با محتوای نژادپرستانه و جنسیت‌زده سر دادند. هواداران آمداسپور در واکنش، به حمایت از تیم خود ادامه دادند و از ورود به تنش خودداری کردند.

در جریان مسابقه، چند تماشاگر آمداسپور نیز اشیایی به داخل زمین پرتاب کردند که با واکنش و هشدار دیگر هواداران روبه‌رو شدند. بشنیک هاسی نیز از کنار زمین از تماشاگران خواست چیزی به زمین پرتاب نکنند. در دقایق پایانی، یکی از تماشاگران کفش خود را به داخل زمین انداخت.

نخستین شب آمداسپور در سوپرلیگ با سه گل، سه امتیاز و صدرنشینی پایان یافت؛ شبی تاریخی که شور سکوها و نمایش درخشان نیمه دوم آن در یادها خواهد ماند، اما برای تیم و هوادارانش درس‌هایی نیز به همراه داشت.