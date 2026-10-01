رونق دوباره گردشگری پاییزی در ماردین
به گزارش کردپرس، ماردین که آثار تمدنهای گوناگون را در خود جای داده است، با خنکشدن هوا شاهد افزایش رفتوآمد گردشگران شده است.
براساس گزارش خبرگزاری آناتولی، این شهر با برخورداری از میراث تاریخی و فرهنگی غنی و همچنین ظرفیتهای گردشگری مذهبی، طی سالهای اخیر جایگاه خود را در میان مقصدهای محبوب گردشگری ترکیه حفظ کرده است.
مساجد، مدارس تاریخی، کلیساها و خانههای سنگی ماردین که با معماری و سنگتراشی ویژه ساخته شدهاند، هر سال میزبان شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی هستند. گردشگران با حضور در مناطق تاریخی شهر، فرصت آشنایی نزدیک با گذشته و فرهنگ ماردین را پیدا میکنند.
موزه ماردین، مدارس تاریخی قاسمیه و زنجیریه، صومعه دیرالزعفران و شهر باستانی دارا از مهمترین مکانهایی هستند که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفتهاند.
رفتوآمد گردشگران بهویژه در روزهای پایانی هفته افزایش مییابد. بازدیدکنندگان در خیابانهای تاریخی شهر قدم میزنند، عکس میگیرند و از فروشگاههای عرضهکننده صنایعدستی و محصولات محلی خرید میکنند.
افزایش ضریب اشغال هتلهای ماردین
سچکین آجار، رئیس انجمن هتلداران و فعالان گردشگری ماردین، به خبرگزاری آناتولی گفت با خنکشدن هوا، میزان اشغال نزدیک به ۱۲۰ هتل فعال در این شهر افزایش یافته است.
برفین جیلان ایراتچی، راهنمای حرفهای گردشگری که تورهایی را از استانهای منطقه دریای سیاه به ماردین میآورد، نیز گفت هر هفته بهطور منظم گروههای گردشگری را به این منطقه میآورند.
او افزود این بار همراه گروهی ۴۷نفره از شهرهای سامسون و توکات به ماردین آمده و این شهر بهویژه در فصل پاییز با استقبال زیادی روبهرو میشود.
غالب جان چلن، گردشگری که از اردو به ماردین سفر کرده است، گفت برای نخستین بار از این شهر بازدید میکند و ماردین را بسیار پسندیده است.
نازلی یارن ییلماز، گردشگری از سامسون، نیز ماردین را شهری بسیار زیبا و متفاوت توصیف کرد.
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