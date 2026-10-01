مردان دیاربکری: از مردانگیای که زنان را میکشد شرمگینیم
به گزارش کردپرس، شهروندان دیاربکری از جمله شماری از اعضا و مدیران مرد حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) و حزب مناطق دموکراتیک در شهرستان باغلار دیاربکر علیه خشونت و قتل زنان راهپیمایی کردند.
شرکتکنندگان مقابل ساختمان تشکیلات دم پارتی در باغلار گرد هم آمدند و تا پارک کارانفیل راهپیمایی کردند. آنان پارچهنوشتههایی با مضامین «از مردانگیای که زنان را میکشد شرمگینیم»، «سکوت را بشکن» و «تغییر را از خود آغاز میکنیم» حمل کردند.
سرحد ارن و محمد کاماچ، نمایندگان دم پارتی از دیاربکر در پارلمان ترکیه، محمد امین آی، شهردار مشترک کلانشهر دیاربکر، یونس مراد آکان، رئیس مشترک تشکیلات استانی دم پارتی، شماری از شهرداران، کارکنان شهرداری و نمایندگان احزاب و سازمانهای مدنی در این راهپیمایی شرکت کردند.
محمد امین آی: خشونت علیه زنان مسئلهای شخصی نیست
محمد امین آی، شهردار مشترک کلانشهر دیاربکر، گفت این نخستین بار است که در کردستان ترکیه و سراسر ترکیه راهپیماییای با حضور مردان علیه خشونت و ستم بر زنان برگزار میشود.
او گفت: «خشونت علیه زنان مسئلهای شخصی نیست، بلکه نتیجه ذهنیت مردسالار و سلطهجویانهای است که در جامعه بازتولید میشود. زنان هر روز و هر لحظه مقاومت و مبارزه میکنند و هیچگاه از این مبارزه عقب ننشستهاند. ما به مبارزه و مقاومت زنان درود میفرستیم.»
آی با اشاره به نقش زنان در مقابله با نظامهای سلطهگر افزود هرجا ساختارهای مردسالار و قدرتمحور بر جامعه حاکم شدهاند، ارزشهای انسانی تضعیف شده و زنان نیز نخستین هدف این نظامها بودهاند.
او از مردان خواست در کنار زنان قرار گیرند و مسئولیت خود را در مقابله با خشونت بپذیرند: «برای جلوگیری از این جنایتها و تقویت اندیشه آزادی زنان، هر مسئولیتی که برعهده ما قرار گیرد، با تمام وجود و صادقانه به آن عمل خواهیم کرد.»
شهردار مشترک دیاربکر افزود مدیریت محلی و فعالان سیاسی این شهر متعهد میشوند برای جلوگیری از قتل زنان و مقابله با ذهنیت مردسالار در تمام عرصهها اقدام کنند.
محمد کاماچ: این آمارها فقط عدد نیستند؛ هرکدام یک زندگیاند
محمد کاماچ، نماینده دیاربکر از دم پارتی، گفت این راهپیمایی در پاسخ به فراخوان زنان برای مقابله با خشونت و زنکشی برگزار شده است.
او خطاب به زنان گفت: «ما نیز اینجا هستیم، در کنار شما هستیم و همه با یکدیگر ایستادهایم.»
کاماچ با اشاره به آمار قتل زنان افزود: «در سال ۲۰۲۵ در سراسر ترکیه ۲۹۴ زن به قتل رسیدند و در هشت ماه نخست امسال نیز ۱۸۹ زن کشته شدند. تنها در یک ماه گذشته چهار زن در دیاربکر به قتل رسیدهاند. اینها فقط آمار نیستند؛ هرکدام یک جان و یک زندگیاند.»
او سیاست مصونیت از مجازات را یکی از عوامل تداوم خشونت علیه زنان دانست و گفت روشننشدن سرنوشت پروندههایی مانند گلیستان دوکو، روژین کابائیش و روژولات قیزماز، به عاملان خشونت جسارت میدهد.
کاماچ تأکید کرد: «آنچه کشته میشود فقط یک زن نیست؛ ارزشها و آینده این جامعه است. اگر زنی به قتل میرسد، نخستین کسانی که باید در برابر آن بایستند، مردان هستند.»
زنان هنوز بهعنوان کنشگران برابر دیده نمیشوند
محمد کاماچ زنکشی را مسئلهای برخاسته از ذهنیت حاکم بر جامعه دانست و گفت زنان هنوز در سیاست، اقتصاد و زندگی اجتماعی بهعنوان کنشگرانی برابر و نیمی از جامعه دیده نمیشوند.
او افزود: «هیچکس نمیتواند زنان را از جایگاه خود بهعنوان کنشگران زندگی کنار بگذارد. زنان در سیاست، اقتصاد، تجارت و تمام عرصههای جامعه حضور داشتهاند و حضور خواهند داشت.»
این نماینده دم پارتی از زنان و مردان سراسر ترکیه خواست برای مقابله با خشونت و قتل زنان مبارزهای مشترک شکل دهند و گفت: «از شهر تاریخی دیاربکر به سراسر ترکیه فراخوان میدهیم؛ بیایید زنان و مردان در کنار یکدیگر علیه زنکشی مبارزه کنیم.»
راهپیمایی پس از قرائت بیانیه و سردادن شعارهایی علیه خشونت و قتل زنان به پایان رسید.
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