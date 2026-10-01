پیکر مولود ال‌ور با نام سازمانی «آزاد تولهلدان»، عضو HPG که سال ۲۰۱۷ در جریان درگیری‌ای در حومه وان جان خود را از دست داده بود، پس از ۹ سال به خانواده‌اش تحویل داده و طی مراسمی در آرامگاه خانوادگی او به خاک سپرده شد.

به گزارش کردپرس، مولود ال‌ور در سال ۲۰۱۷ در جریان درگیری‌ای در یکی از مناطق روستایی وان جان خود را از دست داده بود.

براساس گزارش خبرگزاری مزوپوتامیا، پیکر او سال ۲۰۱۸ بدون تحویل به خانواده‌اش در گورستان بی‌کسان سیران‌تپه، واقع در شهرستان توشبا، دفن شد.

خانواده ال‌ور برای تحویل‌گرفتن پیکر فرزندشان نمونه DNA ارائه کردند. با وجود تطبیق نمونه ژنتیکی خانواده با پیکر شناسایی‌شده، جسد مولود ال‌ور در آن زمان به آنان تحویل داده نشد.

خانواده پس از گذشت هشت سال بار دیگر درخواست خود را پیگیری و نمونه DNA ارائه کردند. پس از تأیید دوباره تطابق ژنتیکی، آنان به گورستان بی‌کسان سیران‌تپه مراجعه و پیکر مولود ال‌ور را تحویل گرفتند.

مراسم خاک‌سپاری با ابتکار انجمن همیاری، همبستگی، اتحاد و فرهنگ خانواده‌هایی که بستگان خود را در گهواره تمدن‌ها از دست داده‌اند (MEBYA-DER) و با حضور جمعی از مردم برگزار شد.

پیکر مولود ال‌ور با سردادن شعار «شهیدان نمی‌میرند» در آرامگاه خانوادگی او در گورستان خاچورت وان به خاک سپرده شد.

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