علوی های زیر ستم سوریه را تنها نمی گذاریم + فیلم

به گزارش کردپرس، تولای حاتماوغولاری رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلقها (DEM)، در شصتوسومین مراسم ملی و سیوهفتمین دوره بینالمللی بزرگداشت حاجی بکتاش ولی و برنامههای فرهنگی و هنری آن شرکت کرد.
او پس از بازدید از آرامگاه حاجی بکتاش ولی و انجام دیدارهایی در حاشیه این برنامه، در محوطه جشنواره واقع در میدان حاجی بکتاش ولی سخنرانی کرد.
درگاه حاجی بکتاش ولی به علویان بازگردانده شود
حاتماوغولاری با بیان این که علویان در طول تاریخ با سیاستهای چندجانبه همانندسازی روبهرو بوده و در مدارس، محتوای آموزشی و عرصههای مختلف زندگی اجتماعی تحت فشار قرار گرفتهاند؛ همچنین با یادآوری کشتارهای علویان در کوچگیری، درسیم، مرعش، چوروم، سیواس و محله غازی، نسبت به وضعیت علویان سوریه نیز ابراز نگرانی کرد و گفت علویان در مناطقی چون لاذقیه، حماه و حمص با کشتار، ربایش و اجبار به تغییر باورهای مذهبی خود مواجه شدهاند.
علویان سوریه را تنها نمی گذاریم
رئیس مشترک دم پارتی افزود: «علویان سوریه تنها نیستند. ما همراه با علویان ترکیه در کنار شما هستیم. علویان باوجود تمامی فشارها و سیاستهای همانندسازی، هرگز از باورهای خود دست نکشیدهاند.»
حاتماوغولاری درگاه حاجی بکتاش ولی را بخشی جداییناپذیر از حافظه تاریخی و اعتقادی جامعه علوی دانست و خواستار بازگرداندن رسمی آن به علویان شد.
او همچنین بهرسمیتشناختن جمعخانهها بهعنوان عبادتگاه، تضمین آزادی اعتقادی علویان و تصریح حقوق شهروندی برابر آنان در قانون اساسی را ضروری دانست.
حاتماوغولاری پیشنهاد کرد برای بررسی کشتارها، تبعیضها و جرائم ناشی از نفرت علیه علویان، کمیسیونی در پارلمان تشکیل و پس از روشنشدن حقیقت، بهصورت رسمی عذرخواهی شود.
او همچنین تغییر محتوای آموزشی، پایاندادن به تحمیل نگرش تکگرا و حاکمشدن برداشتی آزادیخواهانه از سکولاریسم را از مهمترین مطالبات علویان برشمرد.
قانون چارچوب تنها یک آغاز است
رئیس مشترک دم پارتی در بخش دیگری از سخنان خود به روند صلح و جامعه دموکراتیک پرداخت و قانون چارچوب مصوب پارلمان را نتیجه نزدیک به دو سال گفتوگو برای حل مسئله کرد، توقف درگیریهای مسلحانه و برقراری صلح دانست: «اجرای این قانون طبیعتاً کمی زمان خواهد برد، اما اجرای آن در کوتاهترین زمان ممکن اهمیت دارد. این قانون بدون تردید یک آغاز و نخستین گام از مسیری هزار کیلومتری است. خاموششدن سلاحها بزرگترین مطالبه ما بود.»
حاتماوغولاری توقف درگیریها طی دو سال گذشته و جاننباختن سربازان، جوانان کرد و نیروهای چریکی را مهمترین دستاورد روند کنونی توصیف کرد و افزود: «اینکه نه مادر کرد و نه مادر ترک عزادار نشوند، اساسیترین دستاورد این روند است.»
خاموششدن سلاحها بهمعنای حل همه مسائل نیست
حاتماوغولاری در ادامه هشدار داد که توقف درگیریها و تصویب قانون چارچوب بهمعنای حل همه مشکلات ترکیه نیست. او با اشاره به ادامه نقض حقوق بشر، انتصاب سرپرست بر شهرداریها، بازداشت شهرداران و عملیات علیه نهادهای مدیریت محلی، وضعیت زندانیانی چون عثمان کاوالا، جان آتالای، فیگن یوکسکداغ و صلاحالدین دمیرتاش را نمونهای از مسائل حلنشده دانست. او از نیروهای سیاسی و اجتماعی خواست برای برداشتن گامهای قویتر، مبارزه دموکراتیک را گسترش دهند.
علویان در قلب روند صلح قرار دارند
رئیس مشترک دم پارتی خاموششدن سلاحها را فرصتی مهم برای سراسر جامعه ترکیه ارزیابی کرد و خواستار همکاری نیروهای دموکراسی، علویان و دیگر گروههای اجتماعی برای نهادینهکردن صلح شد: «علویان در کجای این روند قرار دارند؟ علویان درست در قلب این روند هستند؛ زیرا صلح و جامعه دموکراتیک، مبارزه مشترک همه مردمی است که در این سرزمین آسیب دیدهاند و همه باورهایی که انکار، همانندسازی، سرکوب و طرد شدهاند.»
حاتماوغولاری افزود: «ما میدانیم که بدون همراهی علویان صلح تحقق نمییابد.» او خواستار بهرسمیتشناختن حقوق کردها، عربها، لازها، چرکسی ها، علویان، مسیحیان و تمامی گروه های دیگر مردم و باورمندان دیگر ساکن ترکیه در قوانین و قانون اساسی شد.
آموزه حاجی بکتاش ولی راهی برای زندگی مشترک است
حاتماوغولاری جمهوری مطلوب حزب خود را نظامی دموکراتیک توصیف کرد که در آن حقوق شهروندی برابر تضمین شود، زنان به قتل نرسند، کارگران و نیازمندان گرسنه نمانند و طبیعت تخریب نشود.
او آموزه حاجی بکتاش ولی را راهنمایی نیرومند برای ساخت زندگی مشترک دانست و تأکید کرد وحدت بهمعنای یکسانشدن نیست، بلکه زندگی برابر در کنار تفاوتهاست.
رئیس مشترک دم پارتی در پایان گفت: «میتوانیم این کشور را از ترس، نگرانی، انکار و همانندسازی رها کنیم. برای تحقق این هدف، مبارزه ما برای آزادی، صلح، برادری برابر و عدالت باید بیشازپیش تقویت شود.»
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