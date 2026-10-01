اوجالان: YBŞ باید در شنگال باقی بماند و در ساختار ارتش عراق جای گیرد

عبدالله اوجالان رهبر PKK، در پیامی ویژه به کُردهای ایزدی، بر ضرورت حفظ توان دفاعی ایزدی‌ها و ادامه حضور یگان‌های مقاومت شنگال (YBŞ) در این منطقه تأکید کرد. او همچنین اعلام کرد تصمیم انحلال PKK را شخصاً گرفته و مسئولیت این تصمیم را برعهده دارد.

به گزارش کردپرس عبدالله اوجالان رهبر PKK، در پیامی درباره وضعیت شنگال، نقش یگان‌های مقاومت شنگال، مذاکرات با دولت عراق و تهدیدهای پیش‌روی جامعه ایزدی سخن گفت و هشدار داد که YBŞ باید در شنگال باقی بماند و در ساختار ارتش عراق جای گیرد.

فرهنگ ایزدی به‌تنهایی برای دستیابی به آزادی کافی نیست

اوجالان در آغاز پیام خود به مقاومت زنان ایزدی در برابر داعش اشاره کرد و گفت: «باید این را بدانید که فرهنگ ایزدی به‌تنهایی برای آزادی کافی نیست. این موضوع را پیش‌تر به دولت نیز گفته‌ام و اکنون بار دیگر تکرار می‌کنم.»

او افزود: «در برابر احتمال حمله به ایزدی‌ها، از آنان به‌صورت مسلحانه دفاع خواهیم کرد. حتی اگر همه‌چیز در اینجا در مسیر عادی خود قرار گیرد، توجه و توان بیشتری را به آنجا اختصاص می‌دهیم و از آنان دفاع می‌کنیم. دولت نیز باید این موضوع را درک کند.»

اوجالان همچنین خطاب به زنان ایزدی از آنان خواست هویت و توانمندی‌های خود را تقویت کنند، زبان کُردی را به‌صورت نوشتاری بیاموزند، آن را به‌طور گسترده به کار ببرند و تاریخ خود را بنویسند.

YBŞ باید در شنگال باقی بماند

عبدالله اوجالان در بخش دیگری از پیام خود به موقعیت یگان‌های مقاومت شنگال پرداخت و تأکید کرد YBŞ باید در شنگال باقی بماند: «اگر چنین نیرویی وجود نداشته باشد، نه بارزانی و نه اعراب حق زندگی را برای ایزدی‌ها تضمین نخواهند کرد. اگر YBŞ در ساختار ارتش عراق جای می‌گیرد، باید در همان محل خود مستقر بماند.»

اوجالان با بیان اینکه ایزدی‌ها باید از توان دفاعی مستقل برخوردار باشند، افزود: «برای نابودی آنان تصمیم گرفته شده است. ایزدی‌ها حتماً باید صاحب نیروی دفاعی ذاتی خود باشند. جامعه ایزدی اکنون با روند نسل‌کشی روبه‌رو است و از نظر قانونی نیز حمایت نمی‌شود.»

مذاکرات درباره جایگاه YBŞ به نتیجه نرسیده است

اوجالان اعلام کرد درباره تعیین جایگاه YBŞ مذاکراتی با دولت عراق انجام شده است؛ اما دو طرف هنوز به توافق نرسیده‌اند: «حتی سندی برای دستیابی به توافق آماده شده است، اما نخست‌وزیر عراق آن را امضا نکرده است. گفته می‌شود ترکیه مانع ایجاد می‌کند؛ ترکیه نباید چنین مانعی ایجاد کند، زیرا ایزدی‌ها خواهان تشکیل منطقه‌ای خودمختار نیستند، بلکه دموکراسی محلی می‌خواهند.»

اوجالان افزود این مسائل در گفت‌وگو با «کمیته عالی» مطرح خواهد شد و ابراز امیدواری کرد مطالبات آنان پذیرفته شود.

او همچنین حزب دموکرات کردستان (KDP) را به تلاش برای ایجاد جدایی و چنددستگی متهم کرد و گفت این موضوع نیز در نشست کمیته مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مسئولیت تصمیم انحلال PKK با من است

یکی دیگر از محورهای پیام اوجالان، تصمیم انحلال PKK بود. او گفت این سازمان عمر تاریخی خود را به پایان رسانده و نقشی را که برعهده داشته، ایفا کرده است: «برای شنگال نیز باید الگویی مشابه الگوی ترکیه ایجاد شود. به همین دلیل مانع PKK را از میان برداشتم. PKK دیگر به مانعی در برابر حل مسائل تبدیل شده بود؛ یعنی عمر خود را به پایان رسانده و نقش خود را ایفا کرده بود.»

او افزود: «اگر مطابق این واقعیت حرکت نشود، روند فلج خواهد شد. در نهایت من تصمیم انحلال PKK را گرفتم و مسئولیت این کار با من است. ممکن است کاستی‌هایی وجود داشته باشد، اما این رویکرد درست است.»

اوجالان نسبت به تهدید دوباره ایزدی‌ها هشدار داد

اوجالان در ادامه بار دیگر بر ضرورت دفاع از شنگال و حضور YBŞ در ساختار ارتش عراق تأکید کرد و گفت هنوز به‌طور کامل روشن نیست چه نیروهایی در پشت داعش قرار دارند.

او با اشاره به قدرت ناسیونالیسم عربی هشدار داد: «اگر فرصتی پیدا کنند، هرچند محدود، ممکن است جامعه ایزدی را از میان بردارند. ناسیونالیسم عربی در کرکوک نیز ترکمن‌ها را با کشتار روبه‌رو کرده است. برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی باید یک نیروی امنیتی محلی وجود داشته باشد.»

اوجالان افزود ساختار سیاسی و اداری عراق با ترکیه متفاوت است و در عراق تقریباً هر عشیره‌ای ساختار دفاعی خاص خود را دارد؛ از این رو، وجود سازوکاری دفاعی برای ایزدی‌ها و ترکمن‌ها نیز ضروری است.

او در پایان تأکید کرد مشکلات جامعه ایزدی باید حل شود و تحولات شنگال به‌طور جدی و از نزدیک مورد پیگیری قرار گیرد.