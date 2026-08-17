درخواست بررسی مجدد قتل ساواش بولدان، عدنان ییلدیریم و حاجی کارای پس از ۳۲ سال

به گزارش کردپرس، برای روشن‌شدن ابعاد قتل ساواش بولدان، عدنان ییلدیریم و حاجی کارای که پیکرهای آنان سوم ژوئن ۱۹۹۴ پیدا شد، درخواستی به دفتر بررسی قتل‌های حل‌نشده وابسته به وزارت دادگستری ترکیه ارائه شد.

پروین بولدان، نماینده وان از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی جزئیات این اقدام حقوقی را تشریح کرد.

او نوشت: «امروز وکیل ما، بیشار آلیناک، با هدف بررسی همه‌جانبه قتل‌های ساواش بولدان، عدنان ییلدیریم و حاجی کارای، روشن‌شدن ارتباطات سیاسی و سازمانی پشت این واقعه، شناسایی مسئولان و معرفی آنان به مراجع قضایی، به دفتر بررسی قتل‌های حل‌نشده وزارت دادگستری مراجعه کرد.»

بولدان این پرونده را موضوعی محدود به گذشته ندانست و افزود: «این پرونده صرفاً واقعه‌ای متعلق به گذشته نیست، بلکه باید در چارچوب قتل‌های سیاسی حل‌نشده و رویه مصونیت از مجازات در تاریخ معاصر ترکیه بررسی شود.»

او انجام تحقیقات مؤثر و آشکارشدن حقیقت را از الزامات حاکمیت قانون دانست و اظهار داشت: «به‌عنوان یکی از الزامات اصل حاکمیت قانون، بررسی مؤثر چنین وقایعی و روشن‌شدن حقیقت مادی ضروری است.»

پروین بولدان در پایان نوشت روند حقوقی مرتبط با انجام تحقیقات مؤثر، شناسایی مسئولان قتل ساواش بولدان، عدنان ییلدیریم و حاجی کارای و معرفی آنان به دستگاه قضایی را پیگیری خواهد کرد.