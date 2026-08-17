به گزارش کردپرس، دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان با صدور بیانیهای، حمله پهپادی به دفتر نخستوزیر اقلیم کردستان و محل اقامت رئیس دستگاه حفاظت را بهشدت محکوم کرد و از دولت فدرال عراق خواست برای جلوگیری از تکرار این حملات و نقضها اقدام کند.
در این بیانیه که امروز، دوشنبه ۱۷ آگوست ۲۰۲۶، منتشر شد، حزب دمکرات کردستان اعلام کرد در حالی که همه طرفها انتظار دارند امنیت و ثبات عراق و اقلیم کردستان حفظ شود، شب گذشته دو پهپاد دفتر مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، و محل اقامت رئیس دستگاه حفاظت را هدف قرار دادند.
حزب دمکرات کردستان تأکید کرد که تمام تلاشهای اقلیم کردستان برای دور نگهداشتن عراق و اقلیم از درگیریها و تنشهای منطقهای بوده و اقلیم کردستان هیچگاه بخشی از جنگها و آشوبهای منطقه نبوده و نیست.
این حزب ضمن محکومیت شدید این «اقدامات مخرب»، آنها را به زیان منافع همه طرفها و خطرناک برای گسترش روابط و پیچیدهتر شدن وضعیت منطقه دانست.
در پایان بیانیه نیز بر مسئولیت دولت فدرال عراق تأکید شده و از بغداد خواسته شده است با جدیت در برابر این مسئله موضعگیری کرده، از تکرار حملات و نقضها جلوگیری کند و در سریعترین زمان ممکن و از طریق راههای مناسب با چنین اقدامات تجاوزکارانهای مقابله کند.
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