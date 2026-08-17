مسرور بارزانی: حمله پهپادی ایران به دفترم، تهدیدی مستقیم علیه امنیت اقلیم است

به گزارش کردپرس روز دوشنبه، ۱۷ اوت ۲۰۲۶، مسرور بارزانی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» ادعا کرد که بر اساس اطلاعات تأییدشده دستگاه ضدتروریسم اقلیم کردستان، حمله پهپادی از سوی ایران انجام شده است.

مسرور بارزانی این حمله را به‌شدت محکوم و تقبیح کرد و گفت این اقدامات، گام‌هایی خطرناک هستند، اما هرگز نمی‌توانند آنها را از ادامه انجام وظایف خود و حفاظت از شهروندان بازدارند.