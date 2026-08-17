هلپرکی شادمانه مردم در جشنواره فرهنگ و هنر گَوَر با پیام صلح + فیلم

به گزارش کردپرس، نخستین روز «جشنواره فرهنگ و هنر گَوَر» که از سوی شهرداری گَوَر (یوکسک‌اُوا) ترتیب داده شده، با حضور هزاران تن از شهروندان در منطقه ممکان برگزار شد.

نمایندگان پارلمان از منطقه، نارین گزگور، معاون مشترک رئیس حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، اعضای سازمان‌های جامعه مدنی، نمایندگان احزاب سیاسی و شمار زیادی از شهروندان در این برنامه حضور داشتند.

جشنواره با ادای احترام آغاز شد و حاضران در بخش‌های مختلف آن شعارهای کُردی سر دادند.

شورش دیری، شهردار مشترک گَوَر، در سخنانی روی صحنه گفت: «مردم گران‌قدر گَوَر، نزدیک به دو سال است که از روند صلح آغازشده از سوی عبدالله اوجالان حمایت می‌کنیم و این حمایت را تا پایان ادامه خواهیم داد.»

او افزود: «این روند به همه ما امید بخشیده است. دیگر زمان آن فرا رسیده که صلح به این سرزمین‌ها بیاید و جشنواره کنونی نیز آغازی برای این صلح باشد.»

دیری همچنین جشنواره‌هایی را که در منطقه بر مبنای وابستگی‌های عشیره‌ای برگزار می‌شوند، زمینه‌ساز تبعیض دانست و از مردم خواست اجازه ندهند چنین رویکردی ادامه یابد.

نخستین روز جشنواره با اجرای کنسرت‌هایی از سوی برژین کاپلان و سردار جانان ادامه یافت.

منبع: مزوپوتامیا