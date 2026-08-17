خرید تضمینی ۴۵۰ هزار تن گندم در آذربایجان غربی/بوکان با بیشترین میزان تحویل محصول

به گزارش کردپرس، محمد رضا اصغری اظهار کرد: از آغاز فصل برداشت در اوایل تیرماه تاکنون، با تلاش کشاورزان استان، بیش از ۴۵۰ هزار تن گندم به مراکز خرید دولتی و خصوصی تحویل شده است که ارزش این خریدها بالغ بر۲۱ همت برآورد می‌شود.

اصغری با رتبه‌بندی شهرستان‌های موفق در تحویل محصول، اعلام کرد: شهرستان بوکان با تحویل ۷۵ هزار تن در رتبه نخست، ارومیه با ۴۹ هزار تن در رتبه دوم و شهرستان‌های میاندوآب، چهاربرج و باروق با مجموع بیش از ۴۷ هزار تن در رتبه سوم استان قرار دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به سهم شبکه توزیع و خرید، گفت: شبکه تعاون روستایی با فعال‌سازی ۴۴ مرکز خرید تخصصی، بیش از ۱۴۰ هزار تن گندم تاکنون خریداری کرده است و مابقی خرید توسط اداره کل غله، سیلوهای خصوصی و کارخانجات آرد انجام می‌گیرد.

اصغری با تأکید بر آمادگی زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، تصریح کرد: با ساماندهی ۷۲ مرکز خرید تخصصی، کشاورزان هیچ دغدغه‌ای برای تخلیه و نگهداری محصول گندم خود نداشته باشند.

او در پایان گفت: طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری، قیمت هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و تسویه حساب با کشاورزان بر این اساس انجام می‌شود.

خرید بیش از ۱۴۰ هزار تن گندم در مراکز خرید شبکه تعاون روستایی استان