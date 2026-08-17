۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۹

خرید تضمینی ۴۵۰ هزار تن گندم در آذربایجان غربی/بوکان با بیشترین میزان تحویل محصول

خرید تضمینی ۴۵۰ هزار تن گندم در آذربایجان غربی/بوکان با بیشترین میزان تحویل محصول

سرویس آذربایجان غربی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، از تحویل بیش از ۴۵۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان به مراکز خرید دولتی خبر داد و گفت: روند خرید تضمینی تا پایان فصل برداشت بدون وقفه ادامه دارد.

به گزارش کردپرس، محمد رضا اصغری اظهار کرد: از آغاز فصل برداشت در اوایل تیرماه تاکنون، با تلاش کشاورزان استان، بیش از ۴۵۰ هزار تن گندم به مراکز خرید دولتی و خصوصی تحویل شده است که ارزش این خریدها بالغ بر۲۱ همت برآورد می‌شود.

اصغری با رتبه‌بندی شهرستان‌های موفق در تحویل محصول، اعلام کرد: شهرستان بوکان با تحویل ۷۵ هزار تن در رتبه نخست، ارومیه با ۴۹ هزار تن در رتبه دوم و شهرستان‌های میاندوآب، چهاربرج و باروق با مجموع بیش از ۴۷ هزار تن در رتبه سوم استان قرار دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به سهم شبکه توزیع و خرید، گفت: شبکه تعاون روستایی با فعال‌سازی ۴۴ مرکز خرید تخصصی، بیش از ۱۴۰ هزار تن گندم تاکنون خریداری کرده است و مابقی خرید توسط اداره کل غله، سیلوهای خصوصی و کارخانجات آرد انجام می‌گیرد.

اصغری با تأکید بر آمادگی زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، تصریح کرد: با ساماندهی ۷۲ مرکز خرید تخصصی، کشاورزان هیچ دغدغه‌ای برای تخلیه و نگهداری محصول گندم خود نداشته باشند.

او در پایان گفت: طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری، قیمت هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و تسویه حساب با کشاورزان بر این اساس انجام می‌شود.

خرید بیش از ۱۴۰ هزار تن گندم در مراکز خرید شبکه تعاون روستایی استان

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی نیز از خرید بیش از ۱۴۰ هزار تن گندم در مراکز خرید شبکه تعاون روستایی استان خبر داد و گفت: میزان خرید گندم امسال از رکورد سال گذشته عبور کرده است.

سجاد حسامی با اشاره به ادامه روند خرید تضمینی گندم در شبکه تعاون روستایی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار تن گندم در مراکز خرید شبکه تعاون روستایی آذربایجان‌غربی خریداری شده که این میزان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

او افزود: سال گذشته در مجموع بالغ بر ۱۳۶ هزار تن گندم توسط شبکه تعاون روستایی استان خریداری شد که عبور میزان خرید امسال از این رقم، نشان‌دهنده عملکرد مطلوب مراکز خرید و مشارکت گسترده گندم‌کاران استان برای تحویل محصول است. 

کد مطلب 2798328

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