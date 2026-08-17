به گزارش کردپرس، دولت باغچه‌لی رهبر حزب حرکت ملی‌ (MHP)، در گفت‌وگو با روزنامه «ترک‌گون» درباره روند صلح و جامعه دموکراتیک و قانون چارچوب مصوب پارلمان ترکیه به ارزیابی تحولات اخیر پرداخت.

باغچه‌لی قانون چارچوب را سرآغاز مرحله‌ای جدید در این روند توصیف کرد و گفت اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا و برداشتن گام‌هایی در مسیر تحقق عدالت نیز می‌تواند در مراحل آینده در دستور کار قرار گیرد.

رهبر حزب حرکت ملی‌ درباره شرایط عبدالله اوجالان اظهار داشت: «در مرحله پیش رو، اقداماتی وجود دارد که در گزارش کمیسیون پارلمان نیز گنجانده شده‌اند. در همین چارچوب، قوانین لازم تصویب خواهند شد.»

باغچه‌لی با اشاره به نقشی که اوجالان در روند انحلال PKK و زمین‌گذاشتن سلاح‌ها بر عهده گرفته است، افزود: «عبدالله اوجالان، بنیان‌گذار PKK، در انحلال این سازمان و زمین‌گذاشتن سلاح‌ها نقشی مهم دارد. در دوره پیش رو باید شرایط او اصلاح شود تا بتواند به حمایت از این روند ادامه دهد.»