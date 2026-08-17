بدرفتاری با رانندگان ایرانی در ترکیه‌ از مسیر کنسولی پیگیری شود

به گزارش کردپرس، از سازمان منطقه آزاد ماکو؛ قنبری در نشست راهبردی بررسی راهکارهای تسهیل امور بازرگانی و روانسازی لجستیک کالا در مرز بازرگان با اشاره به برخی مشکلات موجود در محوطه گمرک اظهار کرد: بخشی از سوءرفتارها و ناهماهنگیها ناشی از بیانضباطی در محوطه گمرک است و ساماندهی این فضا و ایجاد نظم در فرآیندهای اجرایی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
او با اشاره به تفاوت سطح تجهیزات و امکانات کنترلی در دو سوی مرز افزود: توانمندی تجهیزاتی دو طرف مرز برابر نیست و بخشی از این تفاوت به محدودیتهای ناشی از تحریمها بازمیگردد. از این رو، باید برای ارتقای تجهیزات و جبران این فاصله، برنامهریزی جدی صورت گیرد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین بر ضرورت تقویت تجهیزات ایستگاههای بازرسی داخل کشور تأکید کرد و گفت: امکانات و تجهیزات این ایستگاهها باید متناسب با حجم تردد و الزامات امنیتی و کنترلی روزآمد و تقویت شوند.
قنبری همچنین بهروزرسانی تجهیزات کشف مواد مخدر را ضروری دانست و بر استفاده از فناوریها و تجهیزات جدید برای افزایش دقت و سرعت عملیات کنترلی و مقابله با قاچاق تأکید کرد.
او با اشاره به گزارشهای مربوط به بدرفتاری با اتباع و رانندگان ایرانی از سوی طرف ترکیهای، تصریح کرد که این موضوع باید از مسیرهای رسمی و بهصورت کنسولی پیگیری و رسیدگی شود تا ضمن حفظ حقوق شهروندان ایرانی، از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری شود.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین بر ضرورت توجه جدی به وضعیت اقتصادی مناطق مرزی تأکید کرد و گفت: معیشت مرزنشینان باید به شکل اساسی تأمین شود و سیاستگذاریهای مرتبط با مرز باید به گونهای باشد که ضمن حفظ الزامات امنیتی و کنترلی، منافع اقتصادی و معیشتی ساکنان مناطق مرزی نیز تأمین شود.
قنبری در پایان، تقویت زیرساختها و تجهیزات مرزی، افزایش نظم و هماهنگی در محوطه گمرک، ارتقای توان کنترلی، پیگیری کنسولی مشکلات اتباع و رانندگان و توجه به معیشت مرزنشینان را از الزامات مهم برای توسعه پایدار تجارت و ترانزیت در مرز بازرگان عنوان کرد.
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