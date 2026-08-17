آزادی ٣٠ زندانی با ارفاقات قانونی از زندان ارومیه

به گزارش کردپرس، دادستان مرکز استان آذربایجان غربی همراه با مدیرکل زندانهای استان، مدیر زندان مرکزی ارومیه، مدیران انجمن حمایت از زندانیان و ستاد دیه استان، با حضور در بند پذیرش با ۹۲ زندانی دیدار چهره به چهره کردند.
در این بازدید چهار ساعته، دادستان درخواستهای ۹۲ زندانی را مورد رسیدگی قرار داد. با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و ارفاقات موجود در قانون مجازات اسلامی، شرایط آزادی ۳۰ نفر از زندانیان فراهم شد.
این ارفاقات شامل تقسیط جریمهها، تخفیف مجازات و بخشش بخشی از محکومیتها بود. همچنین، مشارکت خیران و سازمانهای حمایتی در پرداخت دیههای معوق نقش تعیینکنندهای داشت/.
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