نصف شدن صادرات سیب در نیمه نخست سال/ ۴.۲ میلیون تن سیب در ایران تولید می شود

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سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی از صادرات ۹۰ هزار تن سیب به ارزش ۳۶ میلیون دلار طی ۶ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در مدت مشابه سال گذشته ۲۰۳ هزار تن سیب به ارزش ۸۳ میلیون دلار صادر شده بود.

به گزارش کردپرس، داریوش سالم‌پور در اولین همایش روز ملی سیب که در اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد با اشاره به ظرفیت صادراتی کشور در بخش سیب، افزود: ظرفیت صادرات سیب کشور بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن است و سال گذشته بیش از ۵۱۰ هزار تن از این محصول صادر شد.



او با بیان اینکه سالانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن سیب در کشور تولید می‌شود، ادامه داد: بیش از ۲ میلیون تن از این میزان برای تازه‌خوری مصرف می‌شود و ۶۵۰ هزار تن نیز در بخش فرآوری و صنایع تبدیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سالم‌پور با تشریح وضعیت تولید و صادرات این محصول استراتژیک، افزود: با وجود برخی نوسانات در میزان صادرات، اقدامات مؤثری برای باز کردن بازارهای جدید و تقویت بازارهای هدف صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از سیب‌های صادراتی در ماه‌های اخیر از نوع ارقام میان‌رس و زودرس بوده‌اند.

او با اشاره به مقایسه آماری با مدت مشابه سال گذشته یادآور شد: در بازه زمانی مشابه سال قبل، مجموع صادرات سیب کشور ۲۰۳ هزار تن با ارزشی بالغ بر ۸۰ میلیون دلار بود که نشان‌دهنده کاهش در وزن و ارزش در مقطع کنونی است؛ موضوعی که نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و برنامه‌ریزی برای بازارهای نوظهور است.

سالم‌پور از پاکستان، ترکمنستان، سوریه، ازبکستان، عمان، تاجیکستان، لیبی و ترکیه به عنوان کشورهایی نام برد که بیشترین افزایش در واردات سیب از ایران را داشته‌اند.

او تأکید کرد: با توجه به محدودیت‌های موجود در برخی مسیرهای تجاری، لازم است با اتخاذ تدابیر لازم، مسیرهای جایگزین برای تداوم و توسعه صادرات تعریف شود.

آذربایجان‌غربی؛ رتبه نخست تولید سیب در ایران

مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی، ایران را با تولید سالانه ۴.۲ تا ۴.۴ میلیون تن، یکی از کشورهای پیشرو در تولید سیب در سطح جهان دانست و تصریح کرد: آذربایجان‌غربی به عنوان قطب اصلی تولید، با تولید سالانه یک تا ۱.۴ میلیون تن سیب، رتبه نخست را در اختیار دارد.

او ادامه داد: امسال مجموع تولید سیب کشور به بیش از ۴.۲ میلیون تن برسد که از این میزان، ۲.۲ میلیون تن صرف مصرف تازه‌خوری شده و بین ۶۴۰ تا ۸۶۰ هزار تن نیز جذب واحدهای فرآوری می‌شود.

گفتنی است؛ استاندار آذربایجان‌غربی پیشتر با اشاره به دریافت مجوز صادرات سیب استان به کشورهای عراق، فیلیپین و ویتنام برای نخستین‌بار، گفته بود: با توجه به مشکلات ایجادشده در تجارت دریایی، صادرات سیب به بازار هند تقریباً متوقف شده و در این شرایط، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها نیز باید برای توسعه بازارهای صادراتی پای کار باشند.