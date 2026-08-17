۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۹

مقر نخست‌وزیر اقلیم کردستان هدف حمله پهپادی قرار گرفت

مقر نخست‌وزیر اقلیم کردستان هدف حمله پهپادی قرار گرفت

سرویس عراق و اقلیم کردستان- ضدتروریسم اقلیم کردستان از حمله دو پهپاد بمب‌گذاری‌شده به پیرمام خبر داد و اعلام کرد این پهپادها از سمت ایران به سوی دفتر خصوصی نخست‌وزیر اقلیم هدایت شده‌اند.

به گزارش کردپرس، ضدتروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد: بامداد روز دوشنبه ۲۰۲۶/۸/۱۷ دو پهپاد بمب‌گذاری‌شده از نوع «حدید-۱۱۰» از سمت ایران به سوی مقر دفتر خصوصی نخست‌وزیر اقلیم کردستان و محل اقامت رئیس سازمان حفاظت در منطقه پیرمام، استان اربیل هدایت شدند.

ضد ترور اقلیم همچنین اعلام کرده که این حمله هیچ تلفات جانی در پی نداشت.

در بیانیه ضدتروریسم اقلیم کردستان همچنین آمده است: «این حملات و تجاوزها را به شدیدترین شکل محکوم می‌کنیم و به هیچ وجه قابل قبول نیستند. تمامی مسئولیت پیامدهای این حملات نیز بر عهده عاملان آن است.»

کد مطلب 2798329

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