۸۵ هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران کردستان پرداخت شد

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تاکنون ۵۸۴ هزار و ۱۰۹ تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان کردستان خریداری شده است.

وی افزود: از مجموع گندم خریداری شده، ۵۷۱ هزار و ۶۶۲ تن در سامانه سیفا و ۵۱۹ هزار و ۹۴۶ تن در سامانه بانک کشاورزی ثبت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به ارزش گندم خریداری شده، اظهار کرد: ارزش کل گندم خریداری شده تاکنون ۱۷۱ هزار و ۷۰۶ میلیارد و ۲۸۲ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۸۵۷ ریال بوده که از این میزان، ۸۵ هزار و ۸۶۴ میلیارد و ۱۴۳ میلیون ریال به کشاورزان پرداخت شده است.

نقشبندی با بیان اینکه تاکنون ۵۰ درصد ارزش گندم خریداری شده به حساب کشاورزان استان واریز شده است، ادامه داد: پرداخت مطالبات گندمکاران از محل اعتبارات مربوط به خرید تضمینی گندم در حال انجام است و پیگیری برای پرداخت باقی مانده مطالبات نیز ادامه دارد.

وی یادآور شد: بیشترین میزان گندم خریداری شده در استان مربوط به شهرستان های بیجار با ۱۲۶ هزار و ۲۹۷ تن، قروه با ۱۰۶ هزار و ۶۲۶ تن، سقز با ۱۰۴ هزار و ۴۰۰ تن، دهگلان با ۹۸ هزار و ۲۵۹ تن، دیواندره با ۸۳ هزار و ۹۹۱ تن و کامیاران با ۴۸ هزار و ۴۹۲ تن بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، ۶۸۱ هزار هکتار از اراضی زراعی استان به زیر کشت گندم رفته که از این میزان، ۴۱ هزار هکتار به اراضی آبی و ۶۴۰ هزار هکتار به اراضی دیم اختصاص دارد.