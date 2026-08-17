موج تازه برخورد با فساد اداری در سقز؛ پای شبکه بهداشت و درمان به پرونده باز شد

به گزارش کرد پرس، به گفته این مقام، در این اقدام هماهنگ اطلاعاتی و قضایی، فردی که از او به‌عنوان سرگروه یاد شده بازداشت و برخی افراد مرتبط نیز احضار یا تحت رصد قرار گرفته‌اند.

تحقیقات برای شناسایی ابعاد پرونده و سایر افراد احتمالی مرتبط با آن ادامه دارد و در صورت احراز تخلف، با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

این پرونده در ادامه اقدامات اداره اطلاعات برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی در سقز مطرح شده است؛ پیش‌تر نیز در چهار مرحله، افرادی مرتبط با شورای شهر، شهرداری و برخی پیمانکاران بازداشت یا برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده بود.

این مقام تاکید کرد: در برخورد با فساد، هیچ فرد و جایگاهی حاشیه امن ندارد و سوءاستفاده از مسئولیت و دست‌اندازی به حقوق مردم و بیت‌المال، خط قرمز دستگاه‌های نظارتی است.

وی افزود؛ مقابله با سوء استفاده‌های ساختاری و سالم‌سازی فضای مدیریت اداری، از اولویت‌های غیرقابل‌تغییر نهادهای نظارتی و قضایی است.

وی یادآور شد؛ کشف، رصد و برخورد شدید با پرونده‌های فساد اقتصادی و تخلفات اداری با جدیت و بدون اغماض در دستور کار قرار دارد و تحقیقات فنی و اطلاعاتی تا روشن شدن ابعاد پنهان این پرونده و شناسایی تمامی کانون‌های فساد با قدرت ادامه خواهد یافت.

گفتنی است ضرورت برخورد با تخلفات ادرای در تمام سطوح ادارات، پیشتر هم در جلسات شورای اداری، توسط فرماندار ویژه سقز تاکید شده بود.