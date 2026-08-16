مصرف آب خانگی در کردستان ۲۰ لیتر بیشتر از میانگین کشور است

به گزارش کرد پرس، محمد فرهاد در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: حدود ۵۰ درصد مشترکان استان الگوی مصرف را رعایت می کنند و برای مدیریت مصرف باید همزمان اصلاح رفتار مشترکان و کاهش هدررفت شبکه دنبال شود.

وی افزود: اصلاح و توسعه شبکه، رفع نشتی، تعویض کنتورهای معیوب و کنترل انشعابات غیرمجاز از جمله اقدامات آبفا برای کاهش هدررفت است.

فرهاد گفت: مشترکانی که مصرف خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش دهند، می توانند از ۲۰ درصد تخفیف در قبض آب بهره مند شوند.

وی با اشاره به تداوم خشکسالی تأکید کرد: صرفه جویی باید به یک رفتار دائمی تبدیل شود و شهروندان با اقداماتی مانند رفع نشتی، کاهش زمان استحمام و پرهیز از مصارف غیرضروری در مدیریت منابع آبی مشارکت کنند.

مدیرعامل آبفا کردستان افزود: تأمین پایدار آب نیازمند همکاری مردم، کاهش هدررفت شبکه و اجرای همزمان برنامه های فنی و فرهنگی است.