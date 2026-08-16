۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۵

مصرف آب خانگی در کردستان ۲۰ لیتر بیشتر از میانگین کشور است

مصرف آب خانگی در کردستان ۲۰ لیتر بیشتر از میانگین کشور است

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان گفت: سرانه مصرف آب خانگی در استان به ۱۸۲ لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز رسیده که ۲۰ لیتر بیشتر از میانگین کشور است و حدود ۳۰ درصد آب نیز در شبکه های آبرسانی هدر می رود.

به گزارش کرد پرس، محمد فرهاد در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: حدود ۵۰ درصد مشترکان استان الگوی مصرف را رعایت می کنند و برای مدیریت مصرف باید همزمان اصلاح رفتار مشترکان و کاهش هدررفت شبکه دنبال شود.

وی افزود: اصلاح و توسعه شبکه، رفع نشتی، تعویض کنتورهای معیوب و کنترل انشعابات غیرمجاز از جمله اقدامات آبفا برای کاهش هدررفت است.

فرهاد گفت: مشترکانی که مصرف خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش دهند، می توانند از ۲۰ درصد تخفیف در قبض آب بهره مند شوند.

وی با اشاره به تداوم خشکسالی تأکید کرد: صرفه جویی باید به یک رفتار دائمی تبدیل شود و شهروندان با اقداماتی مانند رفع نشتی، کاهش زمان استحمام و پرهیز از مصارف غیرضروری در مدیریت منابع آبی مشارکت کنند.

مدیرعامل آبفا کردستان افزود: تأمین پایدار آب نیازمند همکاری مردم، کاهش هدررفت شبکه و اجرای همزمان برنامه های فنی و فرهنگی است.

کد مطلب 2798293

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