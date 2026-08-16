محموله وارداتی برنج در گمرک تعیین تکلیف می شود

به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی در نشست کارگروه تنظیم‌بازار و شورای آرد و نان استان، اظهار کرد: هرگونه کوتاهی در تأمین کالاهای اساسی، تأخیر در پرداخت‌ها یا ضعف در نظارت بر بازار، فراتر از یک خطای اداری است و می‌تواند امنیت و آرامش جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

استاندار کرمانشاه افزود: تصمیم‌های ما مستقیماً با سفره مردم ارتباط دارد و اگر تصمیم‌گیری‌ها به‌موقع و درست نباشد، می‌تواند موجب آسیب به معیشت مردم و شکل‌گیری نگرانی و نارضایتی عمومی شود؛ بنابراین موضوع امنیت غذایی باید در تصمیم‌گیری، اجرا، اقدام و سرعت عمل دستگاه‌ها به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

حبیبی با تأکید بر اینکه جلسات کارگروه و ستاد باید محل رفع موانع باشد، تصریح کرد: هنر مدیریتی ما این است که گلوگاه‌ها و موانع موجود را شناسایی و برطرف کنیم. نباید جلسات صرفاً به طرح مشکلات اختصاص پیدا کند؛ بلکه باید در همین جلسات برای رفع مشکلات تصمیم بگیریم و مسیر فعالیت در حوزه بازار را هموار کنیم.

وی «تضمین موجودی کالا» و «نظارت بر بازار» را دو اولویت اصلی استان عنوان کرد و گفت: نباید اجازه دهیم کمبودی در بازار احساس شود. با وجود شرایط سختی همچون جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی، مدیران و دستگاه‌های اجرایی استان اجازه نداده‌اند کمبود کالاهای اساسی در بازار احساس شود و این روند باید همچنان با جدیت ادامه پیدا کند.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: پس از اطمینان از موجودی کالا، موضوع مهم بعدی نظارت بر بازار است تا افزایش قیمت‌ها مدیریت و از فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

مدیر ارشد استان همچنین بر ضرورت تکمیل زنجیره‌های تولید تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید به دلایل مختلف از جمله شرایط جهانی، جنگ و تحریم، باید زنجیره‌های تولید را هرچه بیشتر تکمیل کنیم. در حوزه تولید مرغ و گوشت، هر اندازه زنجیره تولید منسجم‌تر و کامل‌تر باشد، هزینه تولید کاهش یافته و در نهایت قیمت مناسب‌تری به مصرف‌کننده عرضه خواهد شد.

وی با بیان اینکه باید از شرایط تهدیدی، فرصت ایجاد کرد، افزود: در حوزه زنجیره تولید مرغ و گوشت، با توجه به تقاضای بالای بازار، باید اقدامات جدی‌تری انجام شود.

استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی برای جوجه‌ریزی با رویکرد پایداری تولید تأکید کرد و گفت: نباید صرفاً برای یک دوره دو یا سه ماهه برنامه‌ریزی کنیم، بلکه باید با نگاه بلندمدت، جوجه‌ریزی به‌گونه‌ای مدیریت شود که پایداری تولید در آینده تضمین شود و همواره با نگرانی و دلهره درباره تأمین مرغ مواجه نباشیم.

استاندار کرمانشاه افزود: اگر در بازار تخلف یا کوتاهی رخ داده است، باید در سریع‌ترین زمان ممکن با آن برخورد شود. در حوزه بازار نمی‌توان موضوع را مشمول زمان کرد و گفت دو یا سه روز دیگر رسیدگی می‌کنیم؛ چراکه تأخیر در برخورد می‌تواند موجب ایجاد مشکل برای مردم شود.

حبیبی تصریح کرد: انتظار ما از دستگاه‌های مسئول این است که با حضور مستمر و مؤثر در میدان، وضعیت بازار را رصد کنند، مشکلات را به‌موقع شناسایی و برای رفع آنها بدون فوت وقت اقدام کنند.

با اخلالگران بازار و متخلفان بدون اغماض برخورد شود

استاندار کرمانشاه در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با متخلفان حوزه بازار، اظهار کرد: کسانی که در حوزه بازار اخلال ایجاد می‌کنند، کم‌کاری و اهمال می‌کنند یا مرتکب تخلف می‌شوند، باید در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی و با آنها برخورد جدی شود.

حبیبی افزود: نظارت بر بازار نباید صرفاً در حد ارائه گزارش باشد، بلکه دستگاه‌های مسئول باید در میدان حضور داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، کوتاهی یا اخلال در روند تأمین و توزیع کالا، بدون فوت وقت اقدام کنند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت تسریع در ورود و ترخیص کالاهای اساسی از مرزهای استان، گفت: دستگاه‌هایی که در این زمینه مسئولیت دارند، از جمله سازمان غذا و دارو، اداره استاندارد و گمرک، باید با توجه به شرایط ویژه کشور، روند بررسی و تعیین تکلیف کالاهای اساسی را تسریع کنند.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: اگر در دستورالعمل‌ها برای بررسی یک محموله مدت مشخصی تعیین شده است، دستگاه‌ها باید تلاش کنند این زمان را کاهش دهند. وقتی شرایط کشور اقتضا می‌کند، اگر فرآیندی پنج روز زمان می‌برد باید برای کاهش آن به چهار روز و اگر چهار روز زمان می‌برد، برای کاهش آن به سه روز تلاش کنیم.

مدیر ارشد استان خاطرنشان کرد: در ورود کالاهای اساسی باید هم دقت لازم انجام شود و هم سرعت عمل داشته باشیم؛ زیرا تأخیر در تعیین تکلیف این کالاها می‌تواند بر موجودی بازار و آرامش مردم اثرگذار است.

وی خطاب به مسئولان مربوطه دستور داد میزان کالاهای اساسی موجود در بازارچه‌ها و مرزهای استان و همچنین میزان کالاهای بلاتکلیف مشخص شود و دستگاه‌هایی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند نیز شناسایی شوند.

حبیبی گفت: باید دقیقاً مشخص شود چه میزان کالای اساسی در مرزها و بازارچه‌ها داریم، چه میزان از این کالاها بلاتکلیف مانده و کدام دستگاه‌ها در فرآیند تعیین تکلیف آنها کوتاهی کرده‌اند تا بتوانیم نقایص را برطرف و روند ورود کالاهای اساسی به کشور را تسریع کنیم.

استاندار کرمانشاه همچنین بر استفاده از ظرفیت آزمایشگاه‌های همکار در صورت کمبود نیروی انسانی یا تجهیزات در دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و افزود: اگر سازمان غذا و دارو یا اداره استاندارد از نظر نیروی انسانی، تجهیزات یا ظرفیت آزمایشگاهی با کمبود مواجه است، باید از ظرفیت آزمایشگاه‌های همکار استفاده شود تا روند بررسی کالاها متوقف نشود.

مدیر ارشد استان با اشاره به موضوع برنج موجود در مرز، تصریح کرد: در خصوص محموله برنج نیز مسئول مربوطه باید به‌صورت تخصصی و آزمایشگاهی آن را بررسی و نتیجه قطعی را اعلام کند. اگر برنج از نظر استانداردهای بهداشتی مشکلی ندارد، باید اجازه ورود آن داده شود و اگر مشکل دارد، باید برگشت داده شود.

وی تأکید کرد: تعیین تکلیف چنین موضوعی نیازمند ورود مراجع متعدد و طولانی شدن فرآیند اداری نیست. دستگاه تخصصی باید بررسی لازم را انجام دهد و نظر صریح و قطعی خود را اعلام کند تا بر اساس آن تصمیم‌گیری شود.

استاندار کرمانشاه خواستار تعیین تکلیف موضوع برنج در همین هفته شد و گفت: لازم است بررسی‌های تخصصی در سریع‌ترین زمان انجام و نتیجه مشخص شود که این برنج سالم و قابل مصرف است یا خیر؛ اگر سالم است وارد بازار شود و اگر سالم نیست، برگشت داده شود.

وی افزود: انتظار این بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کار به شکلی عمل کنند که اساساً چنین مشکلی و به تبع آن چنین فضای روانی در جامعه ایجاد نشود؛ زیرا اصلاح مجدد این موارد علاوه بر تحمیل هزینه‌های اجرایی، هزینه‌های فکری و روانی نیز برای مردم و مجموعه مدیریتی ایجاد می‌کند.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: لازم است این موضوع هرچه سریع‌تر اصلاح شود و کالابرگ مردم تأمین شود تا شهروندان بتوانند بدون مشکل از طریق فروشگاه‌ها کالاهای مورد نیاز خود را دریافت کنند.