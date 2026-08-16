صدور حکم قطعی برای یک پرونده قاچاق ارز در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: پرونده مزبور که با همکاری دستگان قضایی استان و معاونت اقتصادی اداره کل اطلاعات تشکیل شده بود با بررسی‌های دقیق و کارشناسانه منجر به تعقیب و مجازات ۳ برادر به عنوان متهمان پرونده شد.

او افزود: متهمین با اسناد صوری و ساختگی از بانک مرکزی ارز را اخذ و در بازار آزاد می‌فروختند که با هوشیاری و همکاری دستگاه قضایی و اداره اطلاعات شناسایی و تعقیب شدند.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اضافه کرد: ۲۵۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی بعلاوه حبس و شلاق، مجازات محکومان پرونده است که به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

عتباتی در پایان هشدار داد: با مخلین نظام ارزی کشور قاطعانه برخورد می‌شود و مبارزه بی امان با این سودجویان منفعت طلب در دستگاه قضایی جریان دارد.