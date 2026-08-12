اقدامات نهایی برای دستگیری اوزگور اوزل؛ پرونده لغو مصونیت پارلمانی او به مجلس رفت

به گزارش کردپرس، لوایح ریاست‌جمهوری درباره لغو مصونیت پارلمانی اوزگور اوزل، ولی آغبابا و سرا کادیگیل در فهرست اسناد ورودی مجلس منتشر و به کمیسیون مشترک متشکل از اعضای کمیسیون‌های قانون اساسی و عدالت ارجاع شد.

براساس این گزارش، تاکنون ۶۲ پرونده قضایی پارلمانی علیه اوزگور اوزل تهیه شده است.

آغاز روند بررسی پرونده‌ها

دادستانی کل آنکارا هفته گذشته اعلام کرده بود که در چارچوب تحقیقاتی با اتهام «دریافت زنجیره‌ای رشوه»، برای اوزل و آغبابا پرونده‌ای با هدف لغو مصونیت پارلمانی آنان تهیه شده است.

این پرونده پس از عبور از وزارت دادگستری و ریاست‌جمهوری به پارلمان رسید و اکنون برای بررسی به کمیسیون مشترک فرستاده شده است.

روند لغو مصونیت چگونه پیش می‌رود؟

در مرحله بعد، یک کمیسیون مقدماتی پنج‌نفره از طریق قرعه‌کشی درون کمیسیون مشترک تشکیل می‌شود. نماینده مربوطه می‌تواند شخصاً از خود دفاع کند یا دفاع را به نماینده دیگری بسپارد.

کمیسیون مقدماتی موظف است حداکثر ظرف یک ماه گزارش خود را آماده و به کمیسیون مشترک ارائه کند. کمیسیون مشترک سپس درباره لغو مصونیت یا تعویق پیگرد قضایی تا پایان دوره نمایندگی تصمیم می‌گیرد.

اگر کمیسیون با لغو مصونیت موافقت کند، گزارش برای بررسی به مجمع عمومی پارلمان فرستاده می‌شود و نماینده در آنجا آخرین دفاع خود را ارائه می‌کند.

چنانچه علیه یک نماینده چند پرونده وجود داشته باشد، هر پرونده به‌طور جداگانه در مجمع عمومی به رأی گذاشته می‌شود و تصویب آن به اکثریت مطلق آرا نیاز دارد.

نماینده‌ای که مصونیتش لغو شده باشد، هفت روز فرصت دارد به دادگاه قانون اساسی اعتراض کند. این دادگاه نیز باید حداکثر ظرف ۱۵ روز رأی قطعی خود را صادر کند.

در صورت رد اعتراض یا ارائه‌نشدن درخواست، مصونیت لغو و پرونده برای آغاز محاکمه به دادگاه مربوطه ارسال می‌شود. بااین‌حال، نمایندگی فرد تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه ادامه خواهد یافت.