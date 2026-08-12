وضعیت آموزش در آذربایجان غربی بحرانی است

به گزارش کردپرس، در وصف سرانه فضای آموزشی استان آذربایجان غربی همین بس که چند سال پیش وزیر آموزش و پرورش در سفر به آذربایجان غربی «وضعیت فضاهای آموزشی این استان را بحرانی خواند» و این آمار متاسفانه نه تنها در فضاهای آموزشی بلکه در آمار تارک تحصیلان هم سال به سال بدتر می شود.

مرداد ماه ١٤٠٢ استاندار سابق آذربایجان غربی اعلام کرده بود: «استان آذربایجان غربی به ۵ هزار کلاس درس بیشتر برای رسیدن به میانگین کشوری نیاز دارد، ضمن آنکه در سال‌های گذشته‌، عدالت آموزشی در حق آذربایجان غربی در سطح کشور رعایت نشده، در میان شهرستان های استان نیز شاهد توزیع عادلانه امکانات آموزشی نیستیم».

تیر ماه ١٤٠٤ استاندار آذربایجان غربی گفت: «کمبود ۸ هزار کلاس درس در استان غیرقابل‌قبول است و باید از ظرفیت خیرین در ارتقای سرانه فضای آموزشی آذربایجان‌غربی استفاده بهینه کرد.»

و اکنون در مرداد ١٤٠٥، استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به نیاز مبرم استان به کلاس‌های جدید درسی گفت: «برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در حوزه آموزش و پرورش باید یک حرکت جهادی، مستمر و هماهنگ در سطح استان برای ایجاد ۹ هزار کلاس درس جدید در قالب ۹۷۲ مدرسه شکل بگیرد».

کمبود کلاس های درسی علیرغم کاهش چشمگیر تعداد دانش آموزان در مقایسه با سال های گذشته نشان می دهد حداقل در ٥ سال اخیر اقدام قابل توجهی در حوزه ارتقای سرانه فضای آموزشی شکل نگرفته است. کمبود کلاس های درسی از ٥ هزار به ٩ هزار کلاس درسی رسیده است! و نهضت مدرسه سازی از دولت هم به خیرین واگذار شده است!

وضعیت مدارس کانکسی و سنگی هم که تغییری نکرده است و مدارس دارای سیستم گرمایشی غیر استاندارد هم همچنان وجود دارند.

سرانه فضای آموزشی در آذربایجان‌غربی حدود ۴.۱ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز است، در حالی که این شاخص در سطح کشور به ۵.۶ مترمربع رسیده و استان همچنان فاصله قابل توجهی با میانگین کشوری دارد.

آمار دقیقی در دسترس نیست اینکه سالانه چند مدرسه روستایی از کانکس رهایی می‌یابند؟ چند مدرسه، بخاری های نفتی شان را برای همیشه خاموش کرده و به سیستم گرمایشی مجهز تجهیز می شوند؟ آمار کاستی ها اما مشخص است و سالانه به آمار کمبود کلاس های درس در استان افزوده می شود و هر ساله تعداد زیادی از کودکانی مدارس را ترک می کنند.

بنا بر اعلام استاندار آذربایجان غربی در آخرین نشست شورای آموزش و پرورش؛ آذربایجان‌غربی از نظر وضعیت آموزشی در شرایط مطلوبی قرار ندارد و در ترک تحصیل در دوره متوسطه در جایگاه نخست کشور قرار گرفته است. همچنین از نظر تعداد دانشجویان نسبت به جمعیت، استان در رتبه آخر قرار دارد و سرانه فضای آموزشی و بهداشتی استان پایین‌تر از میانگین کشوری است.

اکنون آذربایجان غربی با کمبود ٩ هزار کلاس درس و رتبه های برتر ترک تحصیل دانش آموزان سال تحصیلی جدید را پیش روی دارد؛ استانی که دارای دو معدن طلای عظیم و ظرفیت بی نظیر مرزهای شش گانه است!/.