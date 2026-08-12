به گزارش کرد پرس، نژاد جهانی در کارگروه ساماندهی سگ‌های بلاصاحب شهرستان مریوان بر مدیریت اصولی پسماند و حذف منابع غذایی قابل دسترس در کانون‌های تجمع سگ‌های بلاصاحب تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های متولی برای پیشگیری از شکل‌گیری و گسترش این کانون‌ها شد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت مناسب برای کنترل و ساماندهی موقت سگ‌ها، شهرداری و دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف کرد با استفاده از ظرفیت کارشناسی و مشورت انجمن‌های زیست‌محیطی، مکان مناسب برای احداث پناهگاه و محل نگهداری موقت را شناسایی و پیشنهاد کنند.

در ادامه این جلسه، ضمن بررسی وظایف دستگاه‌های مختلف، بر تدوین برنامه عملیاتی، استمرار اقدامات و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی و زیست‌محیطی در راستای مدیریت اصولی این موضوع تأکید شد.