به گزارش کردپرس، ایرج، متولد ۱۱ دی ۱۳۱۱ در خالدآباد نطنز، از شاخص‌ترین خوانندگان موسیقی دستگاهی ایران بود که فعالیت هنری خود را از دهه ۱۳۳۰ آغاز کرد. او با برخورداری از صدایی پرقدرت، وسعت صوتی کم‌نظیر و تسلط بر ردیف موسیقی ایرانی، طی دهه‌ها فعالیت هنری، جایگاهی ماندگار در تاریخ موسیقی ایران به دست آورد.

بخش مهمی از فعالیت هنری ایرج در برنامه ماندگار «گل‌ها» در رادیو ایران رقم خورد و آوازها و تصنیف‌های متعددی با صدای او در این مجموعه به یادگار ماند. او همچنین در سال‌های پیش از انقلاب، به عنوان خواننده در شماری از فیلم‌های سینمایی ایران حضور داشت و آثار متعددی را در قالب آواز، تصنیف و ترانه اجرا کرد.

خواجه‌امیری در طول سال‌های فعالیت خود با جمعی از برجسته‌ترین آهنگسازان، نوازندگان و موسیقی‌دانان ایران، از جمله علی تجویدی، همایون خرم، پرویز یاحقی، حبیب‌الله بدیعی، حسن کسایی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، احمد عبادی، جواد معروفی، اسداله ملک و فضل‌اله توکل همکاری داشت و نقش مهمی در ماندگاری بخشی از گنجینه موسیقی کلاسیک ایران ایفا کرد.

از جمله آثار شناخته‌شده این هنرمند می‌توان به «گلریزان»، «افسون‌ساز»، «شمع شب‌افروز»، «زمزمه چوپان» و «محو تماشا» اشاره کرد؛ آثاری که در کنار صدها آواز و اجرای او در برنامه «گل‌ها»، همچنان در حافظه شنیداری دوستداران موسیقی ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارند.

ایرج خواجه‌امیری علاوه‌بر فعالیت‌های هنری، طی سال‌های پایانی عمر نیز همچنان مورد احترام و توجه اهالی موسیقی و دوستداران آواز ایرانی بود و از او به عنوان یکی از تأثیرگذارترین خوانندگان تاریخ موسیقی معاصر ایران یاد می‌شود.