اتصال ریلی و آزادراهی تهران _ بغداد طرحی راهبردی برای توسعه مناسبات دو کشور است

نماینده شهرستان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در نشست روز خبرنگار که با حضور با تعدادی از رسانه های استان برگزار شد؛ در پاسخ به پرسش خبرنگار کردپرس پیرامون بزرگراه غرب کشور عنوان کرد: استان کرمانشاه در زمینه اجرای پروژه بزرگراهی غرب کشور از دیگر استان های همجوار موفق تر عمل کرده و بخش اعظم مسیر بزرگراه کامیاران به سمت بیستون و هرسین به اتمام رسیده و در حال بهره برداری است. طی چند سال اخیر هم اعتبارات بسیار خوبی را برای تکمیل این طرح گرفته‌ایم و به شخصه پیگیر اتمام این پروژه هستم.

وی افزود: در سطح کلان کیفیت راه‌های استان کرمانشاه به مراتب بهتر از استان های همجوار است و کارهای خوبی در حوزه بزرگراهی و راه روستایی صورت گرفته و طی این دو دوره اخیر مجلس چندین برابر دوره‌های قبل در این زمینه کار شده است.

رشیدی شرایط امنیتی عراق در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ را عامل تاخیر در توسعه کریدورهای بزرگراهی و ریلی منتهی به مرز خسروی دانست و گفت: مسیر خسروی به دلیل شرایط عراق، حدود ۱۵ سال بسته بود و طبیعی است که در این سال‌ها اعتبارات اربعین به سمت توسعه زیرساخت‌ها در استان های همجوار برود. برای راه آهن هم همین اتفاق افتاد.

وی افزود: خوشبختانه طی چند سال اخیر خسروی دوباره رونق گرفته و از محل اربعین اعتبارات مناسبی برای توسعه این مرز و تکمیل بزرگراه کربلا گرفته شده و شاهد افزایش ترددها از این مسیر هستیم.

نماینده مردم کرمانشاه ادامه داد: در دو دوره اخیر مجلس اعتبارات حوزه راه خیلی افزایش یافت و هم اکنون کیفیت راه های اصلی و شریانی ما از استان های همجوار بهتر است. در حوزه راه روستایی هم خوب کار کرده‌ایم.

اتصال ریلی و آزادراهی تهران _ بغداد یک طرح راهبردی

عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه گفت: اتصال ریلی و آزادراهی تهران _ بغداد از مسیر خسروی یک طرح راهبردی برای توسعه گسترده مناسبات اقتصادی، گردشگری و تجاری میان ایران و عراق به عنوان دو کشور دوست و برادر است.

وی یادآور شد: ضرورت اتصال ریلی کرمانشاه به عراق را برای اولین بار من در سطح ملی پیگیری کردم و در ادامه دکتر قائم پناه معاون اجرایی رییس جمهور هم این موضوع را به صورت جدی پیگیری کردند و خوشبختانه تفاهم نامه اجرای این طرح ملی مهم میان دو کشور امضاء شد.

بازسازی باند اصلی فرودگاه یک کار بزرگ بود

محمد رشیدی بازسازی باند اصلی فرودگاه را یک کار بسیار مهم دانست و گفت: بازسازی باند اصی فرودگاه کرمانشاه نیازمند اعتبار بسیار زیادی بود و نمایندگان خیلی تلاش کردند تا این فرودگاه دوباره زنده شود و در مدت دوسال باند اصلی در یک کیفیت مناسب بازسازی شد و این مجموعه اکنون به عنوان یک فرودگاه هاب منطقه غرب کشور در حال فعالیت است.

وی همچنین عنوان کرد: در فصل تابستان معمولا 90 درصد کلان شهرها دارای تنش آبی هستند ولی آب شرب کرمانشاه مشکلی ندارد و تنها چند محله هست که در حال اصلاح شبکه هستیم. یک رینگ مناسبی هم از مخازن آب در شهر ایجاد شده است. انصافا هم در حوزه آب شهری و هم روستایی عالی کار شده است.

طرح اولیه پروژه پتروپالایش آناهیتا اشتباه بود

رشیدی در ادامه به پروژه پتروپالایش آناهیتا اشاره کرد و گفت: معتقدم طراحی و پیش‌بینی‌های اولیه و جانمایی این طرح درست نبوده است. بعد از ۱۵ سال هنوز سرمایه‌گذاری برای پالایشگاه وجود ندارد.

وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی هم این پروژه را اقتصادی نمی‌داند و معتقد است پتروپالایشگاه باید در کنار سواحل ایجاد شود. ولی چون این پروژه جزو مصوبات سفر رهبر شهید انقلاب بوده باید برای کرمانشاه پروژه دیگری تعریف شود.

عضو هیات رئیسه مجلس درباره مطالبات گندم‌کاران گفت: کشاورزان هزینه‌های زیادی برای کاشت، داشت و برداشت انجام داده‌اند و اکنون با بدهی مواجه هستند. در بودجه نیز قیمت عادلانه‌ای برای گندم در نظر گرفته شد و کشاورزان از قیمت رضایت دارند، اما از تأخیر در پرداخت مطالبات ناراضی هستند و تلاش می‌شود در اولین فرصت، با تأمین اعتبار، بخش دیگری از مطالبات آنها پرداخت شود.