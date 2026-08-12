به گزارش کردپرس، کاوه علی، عضو پارلمان اقلیم کردستان از اتحاد اسلامی، از سیاست وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان درباره قیمت سوخت و نحوه تخصیص نفت به پالایشگاه‌ها انتقاد کرد.

او گفت وزارت منابع طبیعی اعلام کرده است در صورت کاهش قیمت بنزین به ۴۵۰ دینار، عراق باید میزان نفت تحویلی به اقلیم را از ۵۰ هزار بشکه به ۱۳۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد و هزینه پالایش هر بشکه نفت نیز از ۱۶ دلار به چهار دلار کاهش یابد.

به گفته کاوه علی، بر این اساس عراق باید روزانه ۱۳۰ هزار بشکه نفت در اختیار اقلیم قرار دهد و علاوه بر آن، یک میلیون و ۵۶۰ هزار دلار هزینه به اقلیم بازگردانده شود.

او در ادامه با انتقاد از نبود توضیحات درباره سایر فرآورده‌های نفتی گفت: درباره گازوئیل، نفت سفید و دیگر فرآورده‌ها نه درباره قیمت آنها و نه درباره درآمد حاصل از آنها توضیحی ارائه نشده است.

این عضو پارلمان کردستان همچنین پرسید چرا نفتی که پیش‌تر به عراق تحویل داده می‌شد، به اقلیم بازگردانده نمی‌شود و تأکید کرد که اگر هدف کاهش فشار بر شهروندان است، باید این موضوع مورد آزمایش قرار گیرد.

کاوه علی همچنین به نحوه توزیع نفت میان پالایشگاه‌های اقلیم اشاره کرد و گفت از ۵۰ هزار بشکه نفت روزانه، ۴۰ هزار بشکه به پالایشگاه لاناز و ۱۰ هزار بشکه به پالایشگاه کار اختصاص داده می‌شود.

او با اشاره به پالایشگاه کار گفت این پالایشگاه مستقیماً به میدان خورمله متصل است و به دلیل پایین بودن هزینه استخراج و انتقال نفت، هزینه‌های تولید در آن پایین است. به گفته وی، شرکت کار نیز مسئولیت مدیریت میدان خورمله را برعهده دارد و قرارداد آن خدماتی است.

کاوه علی همچنین مدعی شد میان آمار وزارت منابع طبیعی و ظرفیت اعلام‌شده از سوی شرکت درباره پالایشگاه کار اختلاف وجود دارد؛ به گفته او، وزارتخانه ظرفیت این پالایشگاه را ۷۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده، در حالی که خود شرکت ظرفیت آن را ۱۷۵ هزار بشکه در روز عنوان کرده است.

این نماینده در پایان با انتقاد از روند موجود گفت به نظر می‌رسد منافع شرکت‌ها، پالایشگاه‌ها و بازرگانان سوخت بر منافع عمومی و تصمیم‌های مرتبط با شهروندان اولویت پیدا کرده است و سیاست فعلی به جای حل بحران، آن را پیچیده‌تر می‌کند.