حسابداری برای مشاوران – حسابداری برای کلینیک های مشاوره

شرکت‌های مشاوره‌ای زمان و تخصص خود را می‌فروشند - محصولات ناملموس با جدول زمانی غیرقابل پیش‌بینی، تحویل‌های متغیر و برنامه‌های پرداختی که به ندرت با زمان واقعی انجام کار همسو می‌شوند. برخلاف خرده‌فروشان و تولیدکنندگان با تعداد موجودی مختصر و چرخه‌های فروش قابل پیش‌بینی، بقای یک شرکت مشاوره‌ای به مدیریت همزمان چندین اولویت بستگی دارد: پیگیری ساعات کاری، صدور صورتحساب مناسب برای مشتریان، حفظ جریان نقدی و رعایت استانداردها و مقررات. اگر در ایجاد تعادل اشتباه کنید و نرم افزار خوب مانند نرم افزار سپیدار انتخاب نکنید، شرکت با انبوهی از پروژه‌های کم‌قیمت، مدیریت ناکارآمد نقدینگی، تعهدات مالیاتی از دست رفته و گزارش‌های مالی غیرقابل اعتماد مواجه می‌شود.

این مقاله اصول حسابداری مشاوره‌ای را پوشش می‌دهد تا به شرکت‌ها در مقابله با این چالش‌ها و محافظت از حاشیه سود خود هنگام ارائه خدمات به مشتریانشان کمک کند.

حسابداری برای شرکت‌های مشاوره چیست؟

حسابداری برای شرکت‌های مشاوره‌ای فرآیند ثبت، تجزیه و تحلیل و گزارش تراکنش‌های مالی است تا به ذینفعان و نهادهای نظارتی، دیدی از وضعیت مالی یک کسب‌وکار ارائه دهد. اگرچه شرکت‌های مشاوره‌ای از همان اصول حسابداری اساسی مانند هر کسب‌وکار دیگری، مانند ثبت بدهکار و بستانکار در صورت‌های مالی، استفاده می‌کنند، اما فرآیندهای متمایزی برای ثبت ظرافت‌های مالی خدمات تخصصی وجود دارد.

برخلاف کسب‌وکارهایی که کالاهایی با چرخه‌های تولید تا فروش نسبتاً قابل پیش‌بینی تولید می‌کنند، شرکت‌های مشاوره‌ای باید امور مالی را در سطح پروژه‌های فردی و مشتریان پیگیری کنند، زیرا هر پروژه جدول زمانی و میزان درآمد مورد انتظار خود را دارد. و هر پروژه همچنین دامنه، ساختار صورتحساب، نتایج قابل تحویل و مشخصات سودآوری خاص خود را دارد و هر کار را به یک مرکز سود مستقل تبدیل می‌کند که نیاز به نظارت مالی خاص خود دارد.

حسابداری برای مشاوره توضیح داده شده است

شرکت‌های مشاوره‌ای به جای محصولات فیزیکی، از تخصص و زمان افراد خود درآمد کسب می‌کنند. این مدل، نحوه‌ی مدیریت دفاتر حسابداری توسط تیم‌های حسابداری را شکل می‌دهد، چه مدیریت امور مالی روزانه باشد و چه گزارش عملکرد. درآمد از طریق چندین ساختار مشارکتی - صورتحساب‌های ساعتی یا روزانه‌ی زمان و مواد، هزینه‌های ثابت پروژه، هزینه‌های ماهانه یا ترتیبات مبتنی بر عملکرد - جریان می‌یابد که هر کدام چالش‌های زمان‌بندی و اندازه‌گیری را برای حسابداران ایجاد می‌کنند.

از آنجا که حاشیه سود پروژه‌ها متفاوت است، تخصیص صحیح هزینه‌ها بخش ضروری پیش‌بینی و پیگیری سودآوری واقعی است. با تکمیل کار، تأخیر بین تکمیل و دریافت وجه می‌تواند جریان نقدی را تحت فشار قرار دهد، به خصوص اگر فاکتورهای بزرگ برای هفته‌ها یا ماه‌ها پرداخت نشده باقی بمانند.

حسابداری برای شرکت‌های مشاوره چه تفاوتی با حسابداری سنتی دارد؟

شرکت‌هایی مانند تولیدکنندگان و خرده‌فروشان، امور مالی خود را حول خطوط تولید و تأسیسات ثابت سازماندهی می‌کنند؛ با این حال، یک شرکت مشاوره باید هزینه‌ها، درآمد و سودآوری را در سطح پروژه‌های فردی پیگیری کند و با هر کار جدید، ارقام را دوباره ارزیابی کند. نیروی کار معمولاً بر هزینه‌ها غالب است، بنابراین تخصیص دقیق و ردیابی دقیق زمان، هنگام بودجه‌بندی و تعیین سودآوری، از اولویت‌های اصلی هستند. مدت زمان طولانی پروژه با دامنه تعریف نشده یا در حال تغییر، شناسایی درآمد را پیچیده‌تر می‌کند و جریان نقدی را محدود می‌کند، بنابراین شرکت‌ها باید جریان‌های ورودی غیرقابل پیش‌بینی را تحمل کنند، اما تعهدات ثابتی مانند حقوق و دستمزد و اجاره را برآورده کنند.

حسابداری مشاوره‌ای: اصول اولیه

جزئیات حسابداری و نرم افزار حسابداری مانند نرم افزار سپیدار سیستم بسته به نوع مشاوره متفاوت است. به عنوان مثال، یک شرکت فناوری اطلاعات که مجوزهای نرم‌افزار و هزینه‌های پیمانکاران فرعی را پیگیری می‌کند، نیازهای حسابداری متفاوتی نسبت به یک شرکت مشاوره منابع انسانی دارد که سربار اصلی آن زمان مشاورانش است. با این حال، به طور کلی، پنج فرآیند زیر اساس عملیات حسابداری یک شرکت مشاوره را تشکیل می‌دهند و می‌توانند متناسب با نیازهای خاص تطبیق داده شوند.

حسابداری

فرآیندهای حسابداری مشاوره، داده‌ها را در سطح پروژه و مشتری ثبت می‌کنند تا از بودجه‌بندی دقیق، تجزیه و تحلیل سودآوری، صدور صورتحساب و گزارش‌دهی پشتیبانی کنند. حسابداری با تنظیم نمودار حساب‌ها شروع می‌شود که انواع درآمد، هزینه‌های مستقیم پروژه، سربار و حقوق و دستمزد را از هم متمایز می‌کند. شرکت‌ها معمولاً حساب‌های بانکی تجاری و کارت‌های اعتباری اختصاصی ایجاد می‌کنند تا امور مالی تجاری و شخصی مشاوران را از هم جدا کنند. شرکت‌ها همچنین باید بین حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی یکی را انتخاب کنند. حسابداری نقدی ساده‌تر است اما می‌تواند الگوهای درآمدی را برای پروژه‌های طولانی یا مشتریانی که دیر پرداخت می‌کنند، مبهم کند. در مقابل، حسابداری تعهدی، درآمد را هنگام کسب و هزینه‌ها را هنگام وقوع ثبت می‌کند و تصویر دقیق‌تری از سلامت مالی ارائه می‌دهد. این روش برای شرکت‌های بزرگتر یا دولتی مورد نیاز است.

مدیریت مالیات

تعهدات مالیاتی یک شرکت مشاوره‌ای به ساختار تجاری آن بستگی دارد. برای مثال، شرکت‌های C، مالیات شرکتی را بر سود پرداخت می‌کنند و سهامداران هنگام توزیع سود سهام دوباره آن را پرداخت می‌کنند. شرکت‌های S با انتقال درآمد به بازده شخصی سهامداران، از مالیات مضاعف جلوگیری می‌کنند، اما سهامداران-کارمندان باید قبل از دریافت توزیع‌های اضافی، حقوق معقولی (مشمول مالیات بر حقوق و دستمزد) به خود بپردازند.

ردیابی زمان

برای شرکت‌های مشاوره‌ای، زمان هم عامل اصلی هزینه و هم منبع اصلی درآمد است. ردیابی دقیق زمان به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که برای مشتریان خود صورتحساب صادر کنند، حاشیه سود را ارزیابی کنند، منابع آینده را برنامه‌ریزی کنند و برای کارهای آینده بودجه‌بندی کنند. کار مشاوره معمولاً به دو دسته تقسیم می‌شود: ساعات قابل پرداخت (فعالیت‌های درآمدزا و رو در رو با مشتری) یا ساعات غیرقابل پرداخت (جلسات داخلی، آموزش، توسعه کسب و کار). ردیابی این دسته‌ها با هم، ناکارآمدی‌های عملیاتی را آشکار می‌کند و اهداف بهره‌وری و استفاده از نیروی کار را اثبات می‌کند. در حالی که فعالیت‌های غیرقابل پرداخت مستقیماً درآمد ایجاد نمی‌کنند، می‌توانند برای حفظ استانداردهای عملیاتی و پشتیبانی از برنامه‌های بلندمدت مهم باشند.

صدور صورتحساب و فاکتور

مدل‌های رایج صدور صورتحساب مشاوره شامل زمان و مواد (ساعت‌های ثبت‌شده با نرخ توافق‌شده، به‌علاوه هزینه‌های قابل بازپرداخت)، هزینه ثابت (فاکتورهایی که در نقاط عطف تعریف‌شده یا در زمان تکمیل تحویل داده می‌شوند) و حق‌الزحمه (براساس هزینه دوره‌ای برای خدمات مداوم) می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها از یک ترتیب ترکیبی استفاده می‌کنند که ترکیبی از مدل‌ها است، مانند حسابداری که برای مشاوره عمومی حق‌الزحمه دریافت می‌کند اما شامل یک هزینه ثابت اضافی برای ثبت مالیات سالانه است. با این حال، علیرغم فرآیندهای مناسب صدور صورتحساب و وصول، پروژه‌های بلندمدت هنوز هم می‌توانند جریان نقدی را تحت فشار قرار دهند. در این حالت، شرکت‌ها می‌توانند با صدور سریع صورتحساب، فهرست‌بندی واضح خدمات، تعیین شرایط پرداخت برای هر قرارداد و استفاده از نرم‌افزار صدور صورتحساب که به‌طور خودکار و سریع فاکتورها را از سوابق زمان و هزینه تولید می‌کند، وصول مطالبات را تسریع کنند.

گزارشگری و تحلیل مالی

رهبران یک شرکت از گزارش‌ها و تحلیل‌های مالی برای تبدیل داده‌های خام حسابداری به بینش‌هایی که از برنامه‌ریزی و رشد مالی پشتیبانی می‌کنند، استفاده می‌کنند . سه صورت مالی اصلی هر کدام داستان متفاوتی را روایت می‌کنند: صورت سود و زیان، درآمد، هزینه‌ها و سود را ثبت می‌کند؛ ترازنامه دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام را مشخص می‌کند؛ و صورت جریان وجوه نقد، جریان ورود و خروج پول را در یک دوره معین پیگیری می‌کند.

نکاتی برای حسابداری مشاوره‌ای دقیق

دفاتر تمیز به تیم‌های مالی این امکان را می‌دهد که سودآوری را حفظ کرده و افزایش دهند. اما سیستم‌های غیرمرتبط و سوابق نامرتب می‌توانند بی‌سروصدا حاشیه سود را کاهش دهند، حتی اگر شرکت روی کاغذ شلوغ به نظر برسد. شش روش برتر زیر مشکلات را قبل از اینکه به ضررشان تمام شود، شناسایی می‌کنند: