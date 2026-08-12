سقوط جنگنده F-16 در یالووا + فیلم

به گزارش کردپرس، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد یک فروند جنگنده F-16 متعلق به فرماندهی نیروی هوایی این کشور، هنگام پرواز آموزشی در یالووا سقوط کرده است.

براساس بیانیه این وزارتخانه، خلبان با استفاده از صندلی‌پران از هواپیما خارج شد و نجات یافت. علت سقوط نیز پس از انجام تحقیقات فنی و بررسی دقیق سانحه اعلام خواهد شد.

احمد حمدی اوستا، استاندار یالووا، پس از بازدید از محل حادثه گفت جنگنده حدود ساعت ۱۵ در مجاورت محوطه فرماندهی پایگاه اصلی هجدهم در محدوده شهرستان چیفتلیک‌کوی سقوط کرده است.

به گفته اوستا، نیروهای سازمان مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه ترکیه (AFAD)، واحد ملی امداد پزشکی (UMKE) و آتش‌نشانی بلافاصله به محل اعزام شدند و بدون وقوع آتش‌سوزی یا واردشدن آسیب به اطراف، به لاشه هواپیما دسترسی یافتند.

او تأکید کرد خلبان در سلامت کامل است و هیچ‌یک از نیروهای نظامی یا شهروندان نیز در این حادثه جان نباخته یا آسیب ندیده‌اند.

استاندار یالووا با رد احتمال برخورد هوایی گفت: «این یک سانحه مستقل بود و برخوردی رخ نداده است. احتمال دارد هواپیما با نقص فنی مواجه شده باشد؛ اما علت قطعی پس از پایان بررسی‌های گروه تحقیق سانحه مشخص خواهد شد.»

این جنگنده از اسکی‌شهر برخاسته بود و برای دانشجویان و داوطلبان دانشکده نیروی هوایی مستقر در یالووا، پرواز آموزشی و نمایشی انجام می‌داد.