به گزارش کرد پرس، آرمان وطن‌دوست روز در جلسه کمیته فنی گردشگری و سرمایه‌گذاری استان که با هدف بررسی درخواست‌های سرمایه‌گذاری و ارزیابی طرح‌های پیشنهادی در حوزه گردشگری برگزار شد، گفت: در این جلسه ۱۵ طرح مورد بررسی کارشناسی اعضای کمیته قرار گرفت.

وی اظهار کرد: پس از بررسی ابعاد فنی، اقتصادی و اجرایی طرح‌ها، با اجرای ۱۰ طرح موافقت شد که شامل هتل، مجتمع، واحدهای پذیرایی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری طرح‌های مورد موافقت، افزود: مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح‌ها ۳۶۰ میلیارد تومان است و برآورد می‌شود با بهره‌برداری از آنها ۲۸۰ فرصت شغلی مستقیم در استان ایجاد شود.

وطن‌دوست ادامه داد: در این جلسه سه طرح مورد موافقت قرار نگرفت، بررسی یک طرح به دلیل غیبت متقاضی به زمان دیگری موکول شد و یک طرح نیز برای بررسی نهایی منوط به دریافت استعلام‌های لازم شد.

وی با اشاره به فرآیند بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری، بیان کرد: طرح‌های پیشنهادی بر اساس شاخص‌هایی از جمله موقعیت مکانی، ظرفیت و قابلیت‌های منطقه، مساحت و کاربری زمین، توان مالی سرمایه‌گذار، توجیه اقتصادی، امکان اجرای طرح و میزان اشتغال‌زایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان یادآور شد: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تسهیل روند اجرای طرح‌های گردشگری از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان است و تلاش می‌شود با تسریع فرآیندهای اداری و ارائه مشاوره‌های تخصصی، زمینه اجرای طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و قابلیت اجرایی فراهم شود.