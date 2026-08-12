۲۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۹

معاون گردشگری کردستان خبر داد:

تصویب ۱۰ طرح گردشگری در کردستان با ۳۶۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ۲۸۰ فرصت شغلی

تصویب ۱۰ طرح گردشگری در کردستان با ۳۶۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ۲۸۰ فرصت شغلی

سرویس کردستان ـ معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: در جلسه کمیته فنی گردشگری و سرمایه‌گذاری استان، از مجموع ۱۵ طرح مورد بررسی، با اجرای ۱۰ طرح گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۳۶۰ میلیارد تومان موافقت شد که اجرای آنها زمینه ایجاد ۲۸۰ فرصت شغلی مستقیم را فراهم می‌کند.

به گزارش کرد پرس، آرمان وطن‌دوست روز در جلسه کمیته فنی گردشگری و سرمایه‌گذاری استان که با هدف بررسی درخواست‌های سرمایه‌گذاری و ارزیابی طرح‌های پیشنهادی در حوزه گردشگری برگزار شد، گفت: در این جلسه ۱۵ طرح مورد بررسی کارشناسی اعضای کمیته قرار گرفت.

وی اظهار کرد: پس از بررسی ابعاد فنی، اقتصادی و اجرایی طرح‌ها، با اجرای ۱۰ طرح موافقت شد که شامل هتل، مجتمع، واحدهای پذیرایی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری طرح‌های مورد موافقت، افزود: مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح‌ها ۳۶۰ میلیارد تومان است و برآورد می‌شود با بهره‌برداری از آنها ۲۸۰ فرصت شغلی مستقیم در استان ایجاد شود.

وطن‌دوست ادامه داد: در این جلسه سه طرح مورد موافقت قرار نگرفت، بررسی یک طرح به دلیل غیبت متقاضی به زمان دیگری موکول شد و یک طرح نیز برای بررسی نهایی منوط به دریافت استعلام‌های لازم شد.

وی با اشاره به فرآیند بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری، بیان کرد: طرح‌های پیشنهادی بر اساس شاخص‌هایی از جمله موقعیت مکانی، ظرفیت و قابلیت‌های منطقه، مساحت و کاربری زمین، توان مالی سرمایه‌گذار، توجیه اقتصادی، امکان اجرای طرح و میزان اشتغال‌زایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان یادآور شد: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تسهیل روند اجرای طرح‌های گردشگری از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان است و تلاش می‌شود با تسریع فرآیندهای اداری و ارائه مشاوره‌های تخصصی، زمینه اجرای طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و قابلیت اجرایی فراهم شود.

کد مطلب 2798187

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