خبرنگاران توسط بسیج رسانه کردستان مورد تجلیل قرار گرفتند

به گزارش کرد پرس، مراسم تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه کردستان با حضور سردار جمشید رضایی، فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان و حجت الاسلام طاها توکلی، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان برگزار شد.

در این مراسم، سخنرانان با اشاره به نقش رسانه در تحولات اجتماعی و سیاسی، خبرنگاران را از عناصر اثرگذار در عرصه جنگ رسانه ای دانستند و بر ضرورت توجه به رسالت حرفه ای، دقت در انتشار اخبار، استفاده از منابع معتبر و تقویت اعتماد عمومی تأکید کردند.

رسانه در خط مقدم جنگ نرم

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان، با بیان اینکه امروز جنگ، بیش از گذشته ماهیتی رسانه ای پیدا کرده است، اظهار کرد: هر کسی که رسانه قوی تری در اختیار داشته باشد، از دست برتر برخوردار است و رسانه می تواند حتی پیش از استفاده از ابزار و تجهیزات نظامی، بر نتیجه جنگ تأثیر بگذارد و دشمن را به عقب نشینی وادار کند.

سردار جمشید رضایی افزود: اصحاب رسانه با قلم، تصویر، تبیین و هنر خود در تولید و تقویت قدرت ملی نقش دارند و خبرنگاران و فعالان رسانه ای به عنوان افسران خط مقدم جنگ نرم، وظیفه ای مهم در انعکاس واقعیت ها و تقویت اعتماد عمومی بر عهده دارند.

وی با اشاره به نقش رسانه های کردستان در تحولات اخیر، گفت: استان کردستان همواره در معرض هجمه دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای قرار داشته و اصحاب رسانه استان در این عرصه با ایثار و جهاد رسانه ای، دستاوردهای انقلاب اسلامی و واقعیت های موجود را برای افکار عمومی تبیین کرده اند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به عملکرد رسانه ها در جنگ های اخیر، بیان کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه با انعکاس وحدت و انسجام ملی، حمایت مردم از ولایت و رهبری، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و همچنین برجسته کردن توان نیروهای مسلح، نقش مهمی در مقابله با روایت های دشمن ایفا کردند.

سردار رضایی ادامه داد: رسانه ها همچنین جنایت های صورت گرفته علیه مردم، شهادت کودکان بی گناه، آسیب به منازل مسکونی و شهادت فرماندهان را به تصویر کشیدند و اجازه ندادند دشمن از طریق فضای مجازی و رسانه به اهدافی که در میدان نبرد نتوانسته بود به آنها دست پیدا کند، برسد.

وی با قدردانی از تلاش خبرنگاران و اصحاب رسانه، اظهار کرد: رسانه ها علاوه بر انعکاس واقعیت ها، صدای محرومان و مستضعفان هستند و چشم و گوش بخشی از جامعه به قلم، هنر و اقدامات رسانه ای آنان دوخته شده است.

خبرنگار باید واسطه میان واقعیت و افکار عمومی باشد

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت بیان حقیقت و واقعیت، گفت: خبرنگاران برای انجام رسالت خود باید از منابع معتبر استفاده کنند و اخبار را با دقت و بررسی ابعاد پیدا و پنهان آن به مخاطبان منتقل کنند.

حجت الاسلام طاها توکلی با اشاره به ضرورت رعایت تقوا در عرصه اطلاع رسانی، افزود: سخن خبرنگار باید محکم، استوار و صحیح باشد و اخبار بی پایه، احساسی و مبتنی بر منیت ها و عصبیت ها نمی تواند در مسیر رسالت واقعی رسانه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: خبرنگار و رسانه باید واسطه ای میان واقعیت و افکار عمومی باشند و این رسالت را در درجه نخست به عنوان یک مسئولیت انسانی، سپس اسلامی و در ادامه انقلابی مورد توجه قرار دهند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان، اصل بی طرفی را یکی از ضرورت های کار حرفه ای خبرنگاران دانست و گفت: رسانه و خبرنگار نباید در انعکاس خبر جانبدار اشخاص، گروه ها و احزاب باشد، بلکه باید مانند چشم بیدار و گوش شنوا، صحنه و واقعیت را ببیند و آن را به اقتضای شرایط منعکس کند.

حجت الاسلام توکلی با تأکید بر ضرورت استفاده از منابع معتبر در انتشار اخبار، اظهار کرد: خبر بدون منبع معتبر ممکن است صرفاً حجم اطلاعات را افزایش دهد، اما نمی تواند افکار عمومی و مخاطبان تشنه حقیقت را به اقناع معرفتی برساند.

وی همچنین بر ضرورت پرهیز از بزرگنمایی و تحریف تأکید کرد و افزود: رعایت اخلاق حرفه ای رسانه ای، به ویژه در شرایط حساس، ضروری است و خبرنگار باید ضمن دلسوزی و خیرخواهی، اخبار را با سعه صدر و دقت منتشر کند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به نقش رسانه در شرایط کنونی، تصریح کرد: خبر، بیان، سخن و انعکاس رویدادها باید در نهایت به ایجاد امید، اعتماد و رضایت عمومی منجر شود و زمینه افزایش تاب آوری اجتماعی در برابر فشارها و اقدامات دشمنان را فراهم کند.

حجت الاسلام توکلی با بیان اینکه هدف دشمن ایجاد تزلزل در باورها و اراده مردم است، گفت: اگر اراده ها سست و باورها تضعیف شود، دشمن می تواند به اهداف خود نزدیک شود، اما مادامی که مردم دارای اراده، استقامت، پایداری و مقاومت باشند، امکان ایستادگی در برابر فشارهای دشمن وجود خواهد داشت.

وی در ادامه خواستار انعکاس بیشتر عملکردها و دستاوردهای استان کردستان شد و اظهار کرد: تبیین واقعیت ها و رساندن عملکردها به افکار عمومی می تواند موجب تقویت رضایتمندی، اعتماد و امید شود و زمینه ای برای شناسایی نقاط قوت و آغاز تحولات بعدی در استان فراهم کند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان همچنین بر ضرورت توسعه دامنه خبررسانی تأکید کرد و گفت: اطلاع رسانی باید به فهم عمومی، معرفت و بصیرت منجر شود و آگاهی بخشی، شناخت واقعیت، دشمن شناسی و جریان شناسی از ضرورت هایی است که رسانه ها و خبرگزاری ها باید به آن توجه کنند.

حجت الاسلام توکلی افزود: افزایش فهم عمومی جامعه می تواند زمینه مقابله مؤثرتر با جریان های تجزیه طلب و دشمنان را فراهم کند و اجازه ندهد روایت های نادرست بر افکار عمومی غلبه کند.

وی با تأکید بر ضرورت رقابت سالم در عرصه رسانه، خاطرنشان کرد: عیار و ویژگی برجسته رسانه در اطلاع رسانی دقیق و به موقع و بر اساس احساس تکلیف و مسئولیت پذیری است و خبرنگاران باید با استفاده از ظرفیت های میدانی و حضور در صحنه، نقش خود را در زدودن شبهات و مقابله با روایت های نادرست ایفا کنند.