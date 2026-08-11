ارسال ٢٣٩ اثر به چهارمین جشنواره ملی اتودهای نمایشی بوکان

به گزارش کردپرس، کاوه محمدزاده در این باره اظهار کرد: استان فارس با ارسال ۲۷ اثر بیشترین سهم را در میان آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره به خود اختصاص داده و پس از آن آذربایجان‌غربی با ۲۳ اثر، تهران با ۱۵ اثر، کردستان با ۱۳ اثر و استان‌های آذربایجان‌شرقی، اردبیل و خراسان رضوی هر کدام با ۱۰ اثر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

دبیر چهارمین جشنواره ملی اتودهای نمایشی ایران گفت: همچنین از استان‌های خوزستان ۹ اثر، مازندران، کرمان و یزد هر کدام ٨ اثر، کرمانشاه ٧ اثر و سایر استان‌های کشور نیز آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده‌اند.

محمدزاده با اشاره به حضور هنرمندانی از تمامی ۳۱ استان کشور در این دوره از جشنواره، گفت: آثار رسیده پس از بررسی و ارزیابی توسط هیات انتخاب، برای حضور در بخش نهایی جشنواره معرفی خواهند شد.

وی هدف از برگزاری این رویداد را شناسایی استعدادهای نو، حمایت از ایده‌های خلاقانه در عرصه هنرهای نمایشی، ایجاد فضای رقابتی میان هنرمندان و ارتقای جایگاه اتودهای نمایشی در کشور عنوان کرد.

چهارمین جشنواره ملی اتودهای نمایشی ایران به میزبانی شهرستان بوکان برگزار می‌شود و با توجه به استقبال گسترده هنرمندان، از مهم‌ترین رویدادهای تئاتری کشور در سال جاری به شمار می‌رود.