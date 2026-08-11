آموزش های مهارتی مسیر ورود جوانان به بازار کار را هموار می کند

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در جریان بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید ورمقانی سنندج که با همراهی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان انجام شد، اظهار کرد: مراکز آموزش فنی و حرفه ای نقش مهمی در آموزش مهارت های مورد نیاز جامعه و آماده سازی جوانان برای ورود به بازار کار دارند.

وی افزود: در شهرستان سنندج سه مرکز آموزش فنی و حرفه ای فعال است و باید ظرفیت این مراکز بیش از گذشته در مسیر تربیت نیروی انسانی ماهر و پاسخگویی به نیازهای بازار کار مورد استفاده قرار گیرد.

فرماندار سنندج با تأکید بر ضرورت انطباق آموزش های مهارتی با نیازهای واقعی بازار کار، ادامه داد: لازم است رشته ها و دوره های آموزشی متناسب با نیازهای روز بازار توسعه پیدا کنند تا جوانان پس از کسب تخصص و مهارت، امکان ورود موفق تر به بازار کار را داشته باشند.

سجادی بیان کرد: ظرفیت آموزش های فنی و حرفه ای نباید تنها به شهر محدود شود، بلکه باید از این توانمندی در سایر حوزه ها و مناطق روستایی شهرستان نیز استفاده کرد.

وی با اشاره به برنامه های آموزشی ویژه افراد بهبودیافته از اعتیاد، گفت: ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به این افراد و کمک به کسب مهارت و تخصص می تواند زمینه اشتغال و بازگشت پایدار آنان به جامعه را فراهم کند و ضروری است این برنامه ها تقویت و توسعه یابد.

فرماندار سنندج همچنین به آسیب دیدن یکی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای در جریان جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و خواستار بازسازی و فعال سازی مجدد این مرکز شد.

سجادی اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد در کمیته برنامه ریزی شهرستان، اعتبارات لازم برای بازسازی این مرکز پیش بینی و اختصاص پیدا کند تا ظرفیت آموزشی آن بار دیگر در خدمت جوانان و متقاضیان مهارت آموزی قرار گیرد.

وی در ادامه از حمایت های سفیر کره جنوبی در ایران در حوزه آموزش های مهارتی قدردانی کرد و گفت: در جریان سفر سفیر کره جنوبی به شهرستان سنندج، تجهیزات مناسبی برای توسعه آموزش های فنی و حرفه ای اختصاص یافت که با پیگیری های انجام شده، بخشی از اعتبارات و امکانات مورد نیاز در شهر سنندج جذب و تأمین شده است.

فرماندار سنندج توسعه آموزش های مهارتی را نوعی سرمایه گذاری برای آینده جوانان و اقتصاد شهرستان دانست و تأکید کرد: برای تقویت این حوزه باید از ظرفیت دستگاه های اجرایی، خیرین، بخش خصوصی و همکاری های بین المللی استفاده کرد.

سجادی گفت: تقویت مهارت آموزی و پیوند میان آموزش های فنی و حرفه ای با نیازهای بازار کار، می تواند نقش مؤثری در کاهش بیکاری، افزایش اشتغال جوانان و رونق اقتصادی شهرستان سنندج داشته باشد.