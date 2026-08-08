رئیس دستگاه اطلاعات عربستان بار دیگر از زیدی برای سفر به ریاض دعوت کرد

به گزارش کردپرس، دفتر اطلاع‌رسانی رئیس شورای وزیران عراق اعلام کرد «علی فالح زیدی» روز جمعه در بغداد با «خالد بن علی الحمیدان»، رئیس دستگاه اطلاعات عمومی عربستان سعودی، و هیأت همراه وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس این گزارش، رئیس دستگاه اطلاعات عربستان در این دیدار پیام مقام‌های ارشد این کشور را به زیدی ابلاغ کرده و بار دیگر از وی برای سفر به ریاض دعوت کرده است.

زیدی در این دیدار بر اهتمام دولت عراق به تحکیم روابط همکاری با عربستان سعودی تأکید کرد و گفت این همکاری‌ها باید در راستای تأمین منافع مشترک دو کشور و حمایت از امنیت و ثبات منطقه باشد.

وی همچنین بر موضع ثابت دولت عراق در زمینه حفظ حاکمیت و منافع این کشور و جلوگیری از استفاده از خاک عراق برای انجام هرگونه فعالیتی که به کشورهای دیگر آسیب برساند، تأکید کرد.

در این دیدار، دو طرف بر اهمیت تداوم هماهنگی‌های امنیتی و تبادل اطلاعات میان نهادهای ذی‌ربط تأکید کردند؛ اقدامی که به گفته آنها می‌تواند توانایی مقابله با چالش‌های امنیتی و اتخاذ تدابیر مناسب در چارچوب قوانین را تقویت کند.