اختصاص ۱۰۰ میلیون دلار برای نوسازی نظام پولی سوریه توسط بانک جهانی

به گزارش کردپرس، بانک جهانی روز جمعه اعلام کرد که مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار برای حمایت از بخش پولی و اقتصادی سوریه اختصاص خواهد داد.

بانک جهانی در گزارشی اظهار داشت که این کمک مالی با هدف نوسازی بخش پولی، توسعه زیرساخت‌های بانکی و تقویت خدمات بانکداری دیجیتال به سوریه پرداخت می‌شود.

بر اساس اعلام این نهاد بین‌المللی، این کمک همچنین برای حمایت از بانک مرکزی سوریه، تقویت امنیت سایبری، نظارت پولی، مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در نظر گرفته شده است.

بانک جهانی تأکید کرد که این اقدام می‌تواند به توسعه اقتصادی سوریه و اتصال مجدد این کشور به نظام مالی بین‌المللی کمک کند.