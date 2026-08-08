تردد زائران از مرز خسروی نسبت به سال قبل ۶ درصد رشد کرد

به گزارش کردپرس؛ منوچهر حبیبی افزود: در مجموع امسال تاکنون بیش از میلیون زائر اربعین از مرز خسروی تردد کرده اند که این آمار نسبت مدت مشابه در اربعین سال گذشته رشد ۶ درصدی داشته است.
وی با بیان اینکه استان کرمانشاه از دیرباز به «دروازه کربلا» معروف بوده است، گفت: مرز بینالمللی خسروی قدیمی ترین و نزدیکترین مسیر عزیمت به عتبات عالیات بوده و امسال نیز با برنامهریزی و تلاش شبانهروزی ستاد اربعین استان و همدلی مردم و مسئولان، همه شرایط برای تردد آسان و امنیت زائران فراهم شد.
به گفته استاندار کرمانشاه، از پایتخت تا پارکینگهای مرز خسروی یک مسیر ایمن به صورت آزادراهی و بزرگراهی است و امسال هم بخش زیادی از محورهای استان به طول ۲۶۰ کیلومتر بهسازی و آسفالت شد.
حبیبی با تشریح اقدامات صورت گرفته، خاطرنشان کرد که ۲۴ پارکینگ با ظرفیت ۳۰۰ هزار خودرو با بیمه و امنیت کامل آمادهسازی شد، ۳۶۴ موکب مردمی در استان و حدود ۴۰۰ موکب در استان دیالی عراق تا کاظمین در مسیر خسروی به زائران خدمترسانی کردند و یک شبکه حملونقل گسترده جادهای، ریلی و هوایی نیز مسئولیت جابهجایی زوار در دو طرف مرز را بر عهده داشت. همچنین امسال حدود ۶ هزار متر مربع به سایهبانهای پایانه خسروی اضافه و پارکسوار پایانه هم توسعه چند برابری پیدا کرد تا زائران عزیز به سهولت و سرعت به شبکه حمل و نقل عمومی دسترسی داشته باشند.
رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه افزود: با آماده سازی و فعالسازی همه گیت های تردد در مرز، امکان عبور زائران در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شد و زائران تنها در ۵ ثانیه از گیتها عبور کردند.
دکتر حبیبی همچنین با اشاره به راهاندازی مرز سومار به عنوان دومین مرز اربعینی استان با پیگیریهای ویژه استان و حمایت ستاد مرکزی اربعین و همراهی دولت عراق، گفت: زیرساختهای مسافری این مرز در حدود ۴۰ روز و با کار جهادی و بیوقفه آماده میزبانی از زائران حسینی شد و توانست یک خدمترسانی شایسته را در اربعین امسال ثبت کند که رضایتمندی زائران و رئیس ستاد مرکزی اربعین را بدست آورد. اکنون مقرر شده در نخستین جلسه ستاد مرکزی اربعین به عنوان تنها مرز جدید کشور به تصویب برسد و برای ارتقای زیرساختها، اعتبار و بودجه دریافت نماید.
استاندار کرمانشاه یادآور شد که کرمانشاه بزرگترین میزبان زائران اربعین در کشور است و امسال نیز دست کم ۶۰ درصد کل زائران اربعین از محورهای این استان راهی مرزهای خسروی، سومار و مهران و از آنجا کربلای معلی شدند.
استاندار کرمانشاه از بازگشت روند تردد زائران به روال عادی خبر داد و گفت که البته همچنان تعدادی از زائران در مسیر برگشت به وطن از مسیر مرز خسروی هستند که خدمت رسانی لازم به آنان انجام خواهد شد.
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