پلیس اربیل: تیراندازی به یک جوان کرد اقدام تروریستی نبوده است

به گزارش کردپرس، پلیس اربیل با انتشار بیانیهای اعلام کرد که در پی زخمی شدن شخصی به نام مکری حسین یزدانپناه در تاریخ ۳ آگوست ۲۰۲۶، تیمهای تحقیقاتی این نهاد با هماهنگی اداره بررسی ادله جنایی اربیل، بلافاصله بررسی ابعاد این حادثه را آغاز کردند.
بر اساس این بیانیه، نتایج اولیه تحقیقات نشان میدهد که این حادثه اقدام تروریستی نبوده است.
پلیس اربیل همچنین تأکید کرد که تحقیقات درباره این حادثه بر اساس روال و ضوابط قانونی همچنان ادامه دارد.
مکری حسین یزدانپناه، فرزند حسین یزدانپناه، رئیس یک گروه مسلح بەنام آزادی کردستان (پاک) است؛ حزبی کە از احزاب مسلح مخالف جمهوری اسلامی ایران است و در اقلیم کردستان عراق فعالیت دارد.
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