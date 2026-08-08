کشته شدن دو عضو داعش در درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی در حومه دمشق

به گزارش کردپرس، در جریان درگیری شامگاه جمعه نیروهای امنیت داخلی دولت موقت سوریه با عناصر داعش در حومه دمشق، هر دو عضو داعش کشته شدند و شماری از نیروهای امنیتی نیز زخمی شدند. نیروهای امنیتی اعلام کردند این دو فرد قصد داشتند با کار گذاشتن یک بمب، حمله‌ای علیه یکی از نهادهای دولتی سوریه انجام دهند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، این درگیری اواخر شب گذشته در یکی از مناطق حومه دمشق و پس از آن روی داد که نیروهای امنیت داخلی سوریه برای بررسی و احراز هویت دو فرد مظنون اقدام کردند. بنا بر اطلاعات منتشرشده، دو مظنون هنگام تلاش نیروهای امنیتی برای کنترل مدارک و هویت آنها، به سوی نیروهای امنیت داخلی تیراندازی کردند و در پی آن درگیری مسلحانه آغاز شد.

در جریان این درگیری، هر دو عضو داعش کشته شدند و شماری از نیروهای امنیت داخلی سوریه نیز زخمی شدند.

نیروهای امنیت داخلی سوریه در بیانیه‌ای درباره این عملیات اعلام کردند که دو مظنون قصد داشتند یک بمب را در محل مشخصی کار گذاشته و از این طریق حمله‌ای تروریستی علیه یکی از نهادهای دولتی انجام دهند.

بر اساس این بیانیه، پس از درگیری و بازرسی از محل، بمب و مواد منفجره در اختیار این دو فرد کشف شد. نیروهای امنیت داخلی همچنین اعلام کردند تحقیقات انجام‌شده ارتباط این دو مظنون با داعش را تأیید کرده است.