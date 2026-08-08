شاخص احساس بی صاحبی! / محمدحامد پورجعفری

خبرگزاری کردپرس _ شاخصی در سنجشهای بین المللی وجود دارد که برای رتبه بندی فساد در کشورهای جهان بکار میرود، شاخصی که نه بر مبنای دادههای آماری بلکه بر مبنای درک و احساس جامعه سنجیده میشود، بنام شاخص ادراک از فساد (به انگلیسی: Corruption Perceptions Index).
به تعبیری در این شاخص، برآیند احساس جامعه از فساد است که مورد سنجش قرار میگیرد و نه صرف آمار فساد.
معمولا هرهنگام که به عنوان یک شهروند کرمانشاهی در شهر گذر میکنم، به خاطرم می آید که چه خوب بود که شاخصی چنین هم برای احوال کرمانشاه تعریف میشد، شاخصی بنام، "ادراک بی صاحبی شهری"!
بی تعارف به عنوان یک شهروند، فضای زیسته ی استان و شهر، حس بی صاحبی را بیش از باقی احساس ها در خاطرم متجلی میکند.
برای درک این موضوع کافی ست در بهترین و پردآرمد ترین منطقه های شهری کرمانشاه قدم بزنید، مثلا همین خیابان کسری، پیاده راه های پر از چاه و چاله، ساختمان های بی ضابطه و بی هارمونی، متکدیان سمج، دستشویی های کنار خیابانی اپن!
یا همین منطقه ۲۲ بهمن، پر از همین سد معبرهای ساختمان هایی ست که گویی صاحبانش، نه تنها صاحب خیابان ها، که حتی صاحب مردم شهر نیز شده اند.
فضای اداری استان نیز همین حس را در فضای ادراکی آدمی تشدید میکند،
بیش از یکسال است که مهمترین معاونت استانداری استان رکود و فلاکت زده ما، با سرپرست اداره میشود، فرمانداران دومینو وار بنا بر دلایل گنگ و نا معلوم برای افکار عمومی، برکنار میشوند، متهمین به ارتشا و فساد در شهرداری، آزاد و رها در شهر و ادارات با عزت و احترام قدم میزنند، قبیله ها و طایفه ها، همچنان در انتصابات دخیل اند، کشاورزان با فراغ بال، خشخاش میکارند و عزیزان افغانستانی نیز در استحصال آن لعبت قهوه فام! یاری گری میکنند.
پول های کثیف در شهر و استان سر ریز میشود و مناطق شهری در تملک صاحبان پولهای آنچنانی در می آیند.
مردم ناگزیر و ناچار در سالن های عدلیه سرگرداناند و ... متولیان نیز گاه گاهی شرط عدل را، عضویت مراجعین در صفحات اینستاگرامشان و فالور شدنشان میدانند!
دستفروشان باقلدری موزاییک ها پیاده روها را هم میفروشند و تا ناکجا آباد معابر را قبضه کرده اند!
رسانه ها کلمه فروشی میکنند و به دیناری دین و آبرو را میبرند و به سیمی، دزدها را زاهد مینمایانند.
این دیده ها و آن ندیده ها و بسیاری دیگر، همه و همه شاخصی ست برای درک بی صاحبی شهر!
شاخصی که اگر تعریف شود، احتمالا شهر و استان ما همگام با فتح قله های شاخص فلاکت در کشور، در جهان هم در کنار مکزیکوسیتی و دیگر شهرهای کارتل ها شهیر جهان، در رقابتی تنگاتنگ قرار بگیرد.
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